«Буде ще важче»: відомий тренер зробив невтішний прогноз для Динамо у новому сезоні УПЛ

2 серпня, 15:43
Динамо програло ПАОКу у вирішальному матчі кваліфікації Ліги Європи (Фото: ФК Динамо Київ)

Динамо програло ПАОКу у вирішальному матчі кваліфікації Ліги Європи (Фото: ФК Динамо Київ)

Відомий український тренер Олександр Бабич висловився щодо перспектив київського Динамо у новому сезоні та оцінив шанси команди у чемпіонаті України.

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Старт у новому розіграші УПЛ для Динамо відбудеться лише 9 серпня у матчі проти Вереса, адже перший тур команда пропускає через участь у єврокубках.

За словами Бабича, киянам буде складно боротися за високі позиції через проблеми в обороні, які залишилися невирішеними.

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«На мій погляд, у нинішньому сезоні Динамо буде ще важче, оскільки проблеми в обороні нікуди не поділися, що показали спаринги у міжсезоння і особливо поєдинки проти ПАОКа у Лізі Європи. Немає надійності не лише у центральних захисників, а й в оборонних діях команди загалом.

Молодим футболістам потрібен час, щоб стати стабільнішими. Півроку недостатньо для того, щоб усе змінилося на краще. Тому припущу, що для киян четверте місце у Прем'єр-лізі буде стелею", — сказав Бабич для Sport.ua.

Нагадаємо, Динамо програло ПАОКу у вирішальному матчі кваліфікації Ліги Європи з рахунком 0:2 та вилетіло з турніру. Далі кияни виступатимуть у Лізі конференцій, де у третьому раунді відбору зіграють проти Карабаху.

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Раніше Йожеф Сабо поділився очікуваннями від нового розіграшу української Прем'єр-ліги.

Також повідомлялося, що Динамо порадили звільнити тренера після вильоту з Ліги Європи.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Прем'єр-ліга Україна ФК Динамо (Київ)

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