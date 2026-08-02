«Буде ще важче»: відомий тренер зробив невтішний прогноз для Динамо у новому сезоні УПЛ

Старт у новому розіграші УПЛ для Динамо відбудеться лише 9 серпня у матчі проти Вереса, адже перший тур команда пропускає через участь у єврокубках.

За словами Бабича, киянам буде складно боротися за високі позиції через проблеми в обороні, які залишилися невирішеними.

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«На мій погляд, у нинішньому сезоні Динамо буде ще важче, оскільки проблеми в обороні нікуди не поділися, що показали спаринги у міжсезоння і особливо поєдинки проти ПАОКа у Лізі Європи. Немає надійності не лише у центральних захисників, а й в оборонних діях команди загалом.

Молодим футболістам потрібен час, щоб стати стабільнішими. Півроку недостатньо для того, щоб усе змінилося на краще. Тому припущу, що для киян четверте місце у Прем'єр-лізі буде стелею", — сказав Бабич для Sport.ua.

Нагадаємо, Динамо програло ПАОКу у вирішальному матчі кваліфікації Ліги Європи з рахунком 0:2 та вилетіло з турніру. Далі кияни виступатимуть у Лізі конференцій, де у третьому раунді відбору зіграють проти Карабаху.

Раніше Йожеф Сабо поділився очікуваннями від нового розіграшу української Прем'єр-ліги.

Також повідомлялося, що Динамо порадили звільнити тренера після вильоту з Ліги Європи.