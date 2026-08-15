Врятував від поразки на 90+2 хвилині. Ексфорвард Динамо та Шахтаря ефектно забив вперше за понад три роки — відео

15 серпня, 23:43
Олександр Гладкий (Фото: ФК Авангард Лозова)

Олександр Гладкий (Фото: ФК Авангард Лозова)

Колишній нападник Шахтаря та Динамо Олександр Гладкий, який нині виступає за Авангард Лозова, відзначився голом у матчі третього туру Другої ліги проти Олександрії‑2.

Гості відкрили рахунок на 44-й хвилині, але втримати перемогу не вдалося. На 90+2 хвилині Гладкий зрівняв рахунок у зустрічі, ефектно перекинувши захисників та воротаря. Матч завершився внічию 1:1.

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Гладкий забив свій перший гол на професійному рівні за понад три роки. Востаннє він відзначався в офіційному поєдинку 4 березня 2023 року. Тоді Гладкий у складі Чорноморця забив Вересу в матчі УПЛ, який завершився перемогою одеситів з рахунком 3:1.

Після завершення сезону-2022/23 нападник залишив Чорноморець у статусі вільного агента. У січні 2024 року Гладкий приєднався до Авангарда Лозова, де поєднав виступи на полі з роботою спортивного директора.

На той момент клуб виступав на аматорському рівні. У травні 2026 року Авангард виграв Кубок України серед аматорів, після чого отримав професійний статус і був заявлений для участі у Другій лізі.

Поєдинок проти Олександрії-2 став лише другою грою Авангарда в історії на професійному рівні. У дебютному матчі команда поступилася Тростянцю з рахунком 0:2, а Гладкий провів на полі 79 хвилин.

Наступний матч Авангард зіграє 22 серпня проти Кудрівки в рамках 1/32 фіналу Кубка України.

Раніше повідомлялося, що гол Артема Степанова не врятував Утрехт від розгрому у чемпіонаті Нідерландів.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Друга ліга Футбол ФК Динамо (Київ) ФК Шахтар

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