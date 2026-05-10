«Шахтар міг би виграти Лігу конференцій». Кучер оцінив єврокубковий сезон «гірників»

Свій шлях цього сезону «гірники» розпочали в Лізі Європи, звідки вилетіли до Ліги конференцій, де зупинилися за крок до фіналу турніру, поступившись Крістал Пелес — 1:3, 1:2.

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У розмові з журналістом NV легенда донецького клубу заявив, що Шахтар міг виграти турнір, а також розповів, що очікує від команди впевненіших виступів у Лізі чемпіонів наступної кампанії.

Олександр Кучер подякував Шахтарю за гру / Фото: scdnipro1.com

— Олександре, як оціните єврокубковий сезон Шахтаря?

Шахтар подарував нам багато європейських футбольних емоцій у цьому році. Вони гідно виступали, представляли країну. Десь трошечки чогось не вистачило.

Можна тільки подякувати за цей виступ, який вони провели. Це, як не крути, досвід, який вони отримали дуже великий. Тому що команда молода, Шахтар будується.

Зараз, думаю, буде дуже сильна команда. Вони будуються, і для них цей європейський досвід виступів був дуже корисним. Будемо чекати, що надалі буде все краще й краще.

Будуть грати в Лізі чемпіонів і радувати нас виступами.

— А де найбільше потрібно додати Шахтарю, щоб у Лізі чемпіонів впевненіше виглядати?

Я ж кажу, вони отримали цей досвід, і, думаю, він їм дуже допоможе.

Ці ігри з такими суперниками. Бачите, Крістал Пелес — команда обороняється, закрилася, нічого не дає зробити. Є моменти, але, скажімо так, трошки чогось не вистачало. Мабуть, саме цього досвіду.

Думаю, наступного року все буде набагато краще.

— Якби вам сказали на початку сезону, що Шахтар буде в півфіналі єврокубка, повірили б чи десь засумнівалися?

Не знаю, важко зараз сказати. Я ж кажу, Шахтар і раніше непогано виступав, десь чогось не вистачало в минулих роках. Але зараз вони виглядали в єврокубках набагато стабільніше. І, в принципі, могли дійти до фіналу та виграти би цей трофей. Але бачимо, що суперник попався дуже потужний і, скажімо так, переміг сильніший.

Зазначимо, що якщо у неділю, 10 травня, «гірники» переможуть СК Полтаву, то стануть чемпіонами України та найімовірніше потраплять в основний етап Ліги чемпіонів у наступній кампанії. Востаннє в ЛЧ донеччани грали в сезоні 2024/25, посівши 27 місце у турнірній таблиці.

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Раніше український тренер дав поради Шахтарю перед поверненням у Лігу чемпіонів.