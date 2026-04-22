Олександр Піщур (по центру) перейде в Жирону (Фото: УАФ)

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, футболіст покине угорський Дьєр і продовжить кар'єру в Жироні.

Іспанський клуб заплатить за Олександра один мільйон євро.

Реклама

Зазначається, що Піщур готовий до переходу в каталонську команду з червня.

Піщур є вихованцем чернігівської Десни, також виступав у складі клубу Мункач в Україні. У лютому 2022 року перебрався в чемпіонат Угорщини, де грав за Академію Пушкаша, Дьїрмот.

У червні минулого року українець підписав контракт із Дьєром, у складі якого провів 32 матчі, забив п’ять голів і зробив дві гольові передачі. В активі гравця чотири поєдинки й один гол за збірну України U-21.

Піщур стане четвертим українцем у складі Жирони. У складі команди виступають воротар Владислав Крапівцов, вінгер Віктор Циганков і форвард Владислав Ванат.

Зазначимо, що Піщур молодший є сином легендарного гравця Волині Олександра Піщура.

Раніше повідомлялося, що швидкий гол Циганкова не врятував Жирону від поразки в перестрілці з Бетісом. У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії каталонська команда посідає 11-те місце з 38 балами.