Жирона підпише футболіста збірної України — інсайдер розкрив суму трансферу

22 квітня, 11:12
Олександр Піщур (по центру) перейде в Жирону (Фото: УАФ)

Олександр Піщур (по центру) перейде в Жирону (Фото: УАФ)

Нападник збірної України U-21 Олександр Піщур змінить клубну прописку.

Читайте також:
«Несправедливий підхід». Легендарний голкіпер Іспанії став на захист Луніна після вильоту Реала з ЛЧ

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, футболіст покине угорський Дьєр і продовжить кар'єру в Жироні.

Іспанський клуб заплатить за Олександра один мільйон євро.

Реклама

Зазначається, що Піщур готовий до переходу в каталонську команду з червня.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/2046848477100233167

Піщур є вихованцем чернігівської Десни, також виступав у складі клубу Мункач в Україні. У лютому 2022 року перебрався в чемпіонат Угорщини, де грав за Академію Пушкаша, Дьїрмот.

У червні минулого року українець підписав контракт із Дьєром, у складі якого провів 32 матчі, забив п’ять голів і зробив дві гольові передачі. В активі гравця чотири поєдинки й один гол за збірну України U-21.

Читайте також:
Маліновський за крок до безкоштовного трансферу в турецький клуб, де грають два українці — інсайдер

Піщур стане четвертим українцем у складі Жирони. У складі команди виступають воротар Владислав Крапівцов, вінгер Віктор Циганков і форвард Владислав Ванат.

Зазначимо, що Піщур молодший є сином легендарного гравця Волині Олександра Піщура.

Раніше повідомлялося, що швидкий гол Циганкова не врятував Жирону від поразки в перестрілці з Бетісом. У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії каталонська команда посідає 11-те місце з 38 балами.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ФК Жирона Чемпіонат Іспанії

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies