«Влітку буду переходити». Футболіст збірної України підтвердив свій трансфер у Жирону

Олександр розповів, що влітку приєднається до іспанської Жирони.

«Цей трансфер обговорювали ще взимку, але тоді не встигли його оформити, тому перенесли на літо. Готуюся, як завжди, тренуюся. У мене ще залишилося дві гри в Дьєрі, і в нас є надія стати чемпіонами Угорщини цього року.

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Ми зараз на першому місці йдемо, тому поки що всі думки тільки тут. Звичайно, знаю, що влітку буду переходити в Жирону, тому, як завжди, намагаюся багато тренуватися щодня. Найбільша мрія, звичайно, це топ-5 клубів у Європі", — сказав Піщур в інтерв'ю для Суспільне Спорт.

Піщур є вихованцем чернігівської Десни, також виступав у складі клубу Мункач в Україні. У лютому 2022 року перебрався в чемпіонат Угорщини, де грав за Академію Пушкаша, Дьїрмот.

У червні минулого року українець підписав контракт із Дьєром, у складі якого провів 35 матчів, забив п’ять голів і зробив дві гольові передачі. В активі гравця чотири поєдинки й один гол за збірну України U-21.

Піщур стане четвертим українцем у складі Жирони. У складі команди виступають воротар Владислав Крапівцов, вінгер Віктор Циганков і форвард Владислав Ванат.

Зазначимо, що Піщур молодший є сином легендарного гравця Волині Олександра Піщура.

Раніше повідомлялося, що Артем Мілевський програв гроші після матчу Динамо з Шахтарем у чемпіонаті України.