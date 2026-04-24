«Для першої команди». Іспанський клуб підтвердив трансфер футболіста збірної України

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Наставник каталонської команди Мічел Санчес прокоментував інформацію про трансфер українця.

Мічел заявив, що зараз не час обговорювати перехід футболіста, проте він розраховує на нього як на гравця першої команди.

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«Піщур? Я думаю, що зараз ще не час говорити про цього гравця, але він, звичайно, для першої команди», — наводить слова тренера Futbol fantasy.

Піщур є вихованцем чернігівської Десни, також виступав у складі клубу Мункач в Україні. У лютому 2022 року перебрався в чемпіонат Угорщини, де грав за Академію Пушкаша, Дьїрмот.

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У червні минулого року українець підписав контракт із Дьєром, у складі якого провів 32 матчі, забив п’ять голів і зробив дві гольові передачі. В активі гравця чотири поєдинки й один гол за збірну України U-21.

Піщур стане четвертим українцем у складі Жирони. У складі команди виступають воротар Владислав Крапівцов, вінгер Віктор Циганков і форвард Владислав Ванат.

Зазначимо, що Піщур молодший є сином легендарного гравця Волині Олександра Піщура.

Раніше повідомлялося, що швидкий гол Циганкова не врятував Жирону від поразки в перестрілці з Бетісом. У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії каталонська команда посідає 11-те місце з 38 балами.