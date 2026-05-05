Ветеран війни став тренером клубу УПЛ перед фінішем сезону

5 травня, 21:24
Роман Солодаренко та Олександр Протченко (Фото: ФК Кудрівка)

Роман Солодаренко та Олександр Протченко (Фото: ФК Кудрівка)

Кудрівка оголосила про призначення 33‑річного Олександра Протченка новим старшим тренером.

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Про це повідомляє офіційний сайт Кудрівки.

Фахівець добре знайомий із системою клубу, де працює вже шостий рік. За цей час він обіймав різні посади — від тренера до спортивного директора, а останні місяці очолював юнацьку команду.

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У клубі також частково змінився тренерський штаб. Протченку допомагатимуть Юрій Замараєв, Антон Дяченко та тренер воротарів Дмитро Іванов. Із попереднього складу залишилися Євген Задорожний, аналітик Максим Шевчук та тренер з фізпідготовки Дмитро Корнієнко.

Зазначається, що з 2022 по 2025 рік Протченко служив у лавах Збройних Сил України та є ветераном російсько-української війни.

Раніше клуб припинив співпрацю з тренером Василем Барановим, який працював із командою з грудня 2024 року та вивів її до елітного дивізіону.

Наразі Кудрівка займає 13-те місце в турнірній таблиці, маючи 22 очки після 26 турів. У наступному матчі 8 травня команда зіграє проти Колоса.

Повідомлялося, що у 5 турі УПЛ Шахтар обіграв Динамо з рахунком 2:1.

Ексгравець збірної України Артем Федецький оцінив шанси Динамо на медалі УПЛ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Прем'єр-ліга Україна Футбол Збройні Сили України (ЗСУ)

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