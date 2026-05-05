Ветеран війни став тренером клубу УПЛ перед фінішем сезону

Про це повідомляє офіційний сайт Кудрівки.

Фахівець добре знайомий із системою клубу, де працює вже шостий рік. За цей час він обіймав різні посади — від тренера до спортивного директора, а останні місяці очолював юнацьку команду.

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У клубі також частково змінився тренерський штаб. Протченку допомагатимуть Юрій Замараєв, Антон Дяченко та тренер воротарів Дмитро Іванов. Із попереднього складу залишилися Євген Задорожний, аналітик Максим Шевчук та тренер з фізпідготовки Дмитро Корнієнко.

Зазначається, що з 2022 по 2025 рік Протченко служив у лавах Збройних Сил України та є ветераном російсько-української війни.

Раніше клуб припинив співпрацю з тренером Василем Барановим, який працював із командою з грудня 2024 року та вивів її до елітного дивізіону.

Наразі Кудрівка займає 13-те місце в турнірній таблиці, маючи 22 очки після 26 турів. У наступному матчі 8 травня команда зіграє проти Колоса.

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