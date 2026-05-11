«Коли, як не зараз?». Журналіст назвав футболіста, який заслужив виклик у збірну України

Журналіст Дмитро Шпірко вважає, що захисник румунського клубу Університатя Крайова Олександр Романчук може отримати шанс у національній збірній України.

Про це Шпірко заявив на YouTube-каналі ВЗБІРНА.

Журналіст зазначив, що 25-річний футболіст на цей момент є найкращим центральним захисником у чемпіонаті Румунії.

«Свій шанс у національній команді цілком може отримати Олександр Романчук. Зараз він найкращий центральний захисник чемпіонату Румунії. Румунська ліга, ось там в таблиці коефіцієнтів УЄФА, вона десь зовсім поруч із нами. І коли, власне, як не зараз перевіряти ось таких гравців у збірній?

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Романчук, за моєю оцінкою, доволі збалансований захисник. Він може і лівого центрального зіграти, і правого в парі. А його команда зараз взагалі грає переважно в три центрбеки. Романчук вміє і поборотися, і якісно м’яч вперед, до речі, просунути.

До того ж наступний сезон, наскільки я розумію, дуже ймовірно, що Романчук розпочне в одному із топ-чемпіонатів. Тому, якщо говорити про наші кандидатури в захист, я хотів би його побачити в збірній, мені б цікаво було", — зізнався Шпірко.

Романчук виступає за Крайову з липня 2025 року, перейшовши із Кривбаса.

У цьому сезоні Романчук зіграв за Університатю 46 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.

Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

Раніше повідомлялося, що півзахисник боснійського Сараєво Сергій Ігнатков офіційно змінив спортивне громадянство і тепер зможе виступати за національну збірну України.