Олександр і Каріна одружилися у 2021 році (Фото: Каріна Тимчик/Instagram)

У сім’ї захисника київського Динамо Олександра Тимчика поповнення — футболіст вдруге став батьком.

Радісною новиною поділилася його дружина Каріна, яка повідомила про народження доньки та опублікувала в Instagram перше фото малечі.

Подружжя назвало дівчинку Мія. На знімку новонароджена лежить у ліжечку, а світлину Каріна супроводила коротким, але зворушливим підписом: «Вітаємо, наша принцеса Мія».

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Згідно з інформацією на бірці, донька футболіста народилася 16 липня 2026 року о 12:04. Її вага при народженні склала 4 кілограми, а зріст — 58 сантиметрів.

Для подружжя це вже друга дитина. Вони також виховують сина Тимура, якому на початку року виповнилося три роки. Олександр і Каріна одружилися у 2021 році.

Наразі Тимчик продовжує відновлюватися після травми, через яку пропускає старт нового сезону. У кампанії-2025/26 оборонець провів за Динамо 21 матч у всіх турнірах.

Напередодні Динамо у серії пенальті пройшло румунську Університатю у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи київський клуб зустрінеться з грецьким ПАОКом. Матчі відбудуться 23 та 30 липня.

Раніше воротар Динамо Нещерет розкрив секрет перемоги над Університатею у серії пенальті.