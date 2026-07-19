«Ямаль чи Мессі? Кріштіану». Усик назвав найкращого футболіста сучасності

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик одразу відсіяв Ламіна Ямаля та Лео Мессі.

У TikTok з’явилося відео, в якому Усик у бліц-рубриці від Daily Mail у форматі плей-оф визнав найкращого футболіста на цей момент. Цікаво, що спочатку Кріштіану Роналду навіть не було серед вісімки.

Реклама

«Ямаль чи Мессі? Кріштіану! Беллінгем чи Дембеле? Дембеле! Кейн або Вінісіус? Кейн! Мбаппе або Олісе? Олісе! Роналду чи Джуд? Кріштіану! Олісе або Кейн? Олісе, він молодий. Кріштіану чи Олісе? Роналду, звісно», — обрав Усик.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Повідомлялося, що Усик пояснив, чому відмовився від чемпіонських поясів.

Зазначимо, що українець розповів, чим займатиметься після завершення кар'єри.

Також ми писали, що Усик зізнався, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026.

Іспанія спробує вдруге в історії стати чемпіоном світу з футболу, Аргентина претендує на своє четверте золото. Команда Ліонеля Скалоні є чинним чемпіоном світу: перемогла Францію у фіналі Катару-2022.

Раніше Олександр Усик назвав трійку найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.