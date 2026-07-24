«Ви — тигри». Усик яскравою промовою зарядив гравців Полісся після камбеку в Лізі конференцій — відео
Олександр Усик підтримав Полісся (Фото: facebook.com/Alexanderusyk)
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі та перший віцепрезидент Полісся Олександр Усик відвідав поєдинок проти Копенгагена (3:3) у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
Український боксер зайшов до роздягальні житомирської команди, де підтримав футболістів.
«І сміливіше. Хтось із вас отримує чудовий момент — і трохи лякається. Але це нормально, ми команда. Трохи вище, слава Богу, далі. Але потенціал, як сказав Петрович, тренер, — неймовірний. Сміливіше й упевненіше.
Ви можете це зробити; просто в декого з нас, людей, буває такий момент: «Я, мабуть, цього не робитиму» — ну, оця невпевненість. Аж ніяк! Ви всі впевнені, ви — тигри. Ну, в цьому випадку — вовки, бо тигри є в зоопарку й цирку, а вовки — не завжди. У цирку їх узагалі немає. Кажуть, що є. Ні, то лайки.
Ви, хлопці, неймовірні. Класна гра, емоції. Я чув уболівальників, але як спортсмен розумію, що ви здатні перемогти, адже дехто вийшов на другий тайм і ніби трохи спав. Аж ніяк. Дякую вам", — сказав Олександр.
Матч-відповідь команд відбудеться 29 липня в Данії. Початок зустрічі — о 20:00 за київським часом.
Якщо Поліссю вдасться пройти Копенгаген, то воно зустрінеться з переможцем пари Дебрецен (Угорщина) — Пюнік (Вірменія).
Раніше повідомлялося, що Динамо поступилося ПАОКу в матчі з п’ятьма голами в Лізі Європи.