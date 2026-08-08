«Подивіться на Роналду»: Усик назвав головний чинник своїх успіхів

Колишній абсолютний чемпіон світу вважає, що головним чинником є працездатність, яка дозволяє спортсменам досягати найвищих вершин.

«Подивіться на Роналду в його 41 рік чи на інших хлопців, які грають у такому віці. Якщо у нас є чотири хлопці, скажімо, Кріштіану та троє талановитих гравців, хто працює щодня та має дисципліну перемагати? А хто каже: «Хм, я талановитий. Я пограю, піду відпочину»?

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Я вірю, що талант — це лише один відсоток. Дев’яносто дев’ять відсотків — це праця. Мені пощастило, тому що я люблю свою роботу, свій бізнес, своє життя. Це важко, але мені це подобається. Багато людей не люблять те, чим займаються. Вони думають, що сьогодні поганий день, тому що їм доведеться йти на роботу", — сказав Усик в інтерв'ю The Athletic.

23 травня в єгипетській Гізі Усик провів бій із кікбоксером Ріко Верховеном. Українець переміг технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду та захистив титул чемпіона світу за версією WBC.

26 червня Олександр Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів у надважкій вазі.

Раніше повідомлялось, що українець пояснив, чому хоче провести бій із Вайлдером.

Також Усик розповів про два варіанти продовження кар'єри.