Як повідомляє Papers Arsenal, 29-річний український футболіст наразі перебуває на базі лондонського Арсенала.

За інформацією джерела, Зінченко використовує інфраструктуру «канонірів» для підготовки до нового сезону.

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Зазначається, що Олександр може повернутися до Арсенала на правах вільного агента. Наразі українець намагається переконати тренерський штаб Мікеля Артети у своїй готовності. Рішення щодо трансферу очікується вже найближчими днями.

🚨🇺🇦 𝑬𝑿𝑪𝑳𝑼𝑺𝑰𝑽𝑬.



Oleksandr Zinchenko is BACK training at Arsenal training ground.



The Ukrainian left-back is a free agent after his short spell at Ajax and has been using the club’s facilities to prepare for next season.



There were talks about a potential return on a… pic.twitter.com/9hjTAcNynJ — Arsenal Papers (@PapersArsenal) August 12, 2026

Зінченко перейшов до Арсенала влітку 2022 року з Манчестер Сіті за 35 млн євро, провівши за команду 91 матч у всіх турнірах.

У вересні 2025 року він вирушив в оренду до Ноттінгем Форест, а в лютому 2026-го за 1,5 млн євро перейшов до нідерландського Аякса. Зінченко встиг провести лише два офіційні матчі за Аякс. У лютому він отримав травму коліна у матчі проти Фортуни Сіттард, після чого переніс операцію і вибув до кінця сезону 2025/26.

Зазначимо, що за підсумками минулого сезону Арсенал виграв чемпіонат Англії та став фіналістом Ліги чемпіонів.

Раніше журналіст розкрив терміни дебюту Зінченка за новий клуб.