«Восени не гратиме». Журналіст розкрив терміни дебюту Зінченка за новий клуб

Футболіст збірної України Олександр Зінченко, який наразі має статус вільного агента, зможе дебютувати за новий клуб не раніше зими.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

За словами представника ЗМІ, український футболіст продовжує відновлюватися після травми, яку отримав у лютому, виступаючи за амстердамський «Аякс».

Реклама

«Зінченко продовжує працювати над відновленням; його контракт закінчився в липні, і зараз він залишається без клубу. Олександр перебуває на фінальному етапі відновлення.

Минуло сім місяців відтоді, як Олександр зазнав травми, а у футболі вважають, що пошкодження хрестоподібних зв’язок забирає в гравця близько року кар'єри.

Я навіть не розраховую на те, що восени Зінченко гратиме. Питання нового клубу для нього не є пріоритетним, адже ніхто не підписуватиме футболіста з такою серйозною травмою.

Давайте дочекаємося зими, паузи в міжнародному футболі, і тоді зможемо предметно поговорити на цю тему", — сказав Вацко.

Читайте також: Мудрик може залишити Челсі одразу після повернення до футболу

Александр перейшов до Аякса з лондонського Арсенала під час зимового трансферного вікна 2026 року, підписавши з амстердамцями контракт до кінця сезону. Першу половину кампанії захисник провів в оренді в Ноттінгем Форест.

29-річний українець встиг провести лише два офіційні матчі за Аякс. У лютому він отримав травму коліна в поєдинку проти Фортуни із Сіттарда, після чого переніс операцію і вибув із ладу до кінця сезону-2025/26.

Повідомлялося, що зірки світового футболу підтримали Зінченка після травми. Олександр встиг забити свій перший гол за Аякс у товариському матчі.