«Восени не гратиме». Журналіст розкрив терміни дебюту Зінченка за новий клуб

11 серпня, 14:21
Олександр Зінченко (Фото: Олександр Зінченко/Instagram)

Олександр Зінченко (Фото: Олександр Зінченко/Instagram)

Футболіст збірної України Олександр Зінченко, який наразі має статус вільного агента, зможе дебютувати за новий клуб не раніше зими.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

Читайте також:
Найбільше постраждало серце: у голкіпера Шахтаря серйозні проблеми зі здоров’ям через укус кліща

За словами представника ЗМІ, український футболіст продовжує відновлюватися після травми, яку отримав у лютому, виступаючи за амстердамський «Аякс».

Реклама

«Зінченко продовжує працювати над відновленням; його контракт закінчився в липні, і зараз він залишається без клубу. Олександр перебуває на фінальному етапі відновлення.

Минуло сім місяців відтоді, як Олександр зазнав травми, а у футболі вважають, що пошкодження хрестоподібних зв’язок забирає в гравця близько року кар'єри.

Я навіть не розраховую на те, що восени Зінченко гратиме. Питання нового клубу для нього не є пріоритетним, адже ніхто не підписуватиме футболіста з такою серйозною травмою.

Давайте дочекаємося зими, паузи в міжнародному футболі, і тоді зможемо предметно поговорити на цю тему", — сказав Вацко.

Читайте також:
Мудрик може залишити Челсі одразу після повернення до футболу

Александр перейшов до Аякса з лондонського Арсенала під час зимового трансферного вікна 2026 року, підписавши з амстердамцями контракт до кінця сезону. Першу половину кампанії захисник провів в оренді в Ноттінгем Форест.

29-річний українець встиг провести лише два офіційні матчі за Аякс. У лютому він отримав травму коліна в поєдинку проти Фортуни із Сіттарда, після чого переніс операцію і вибув із ладу до кінця сезону-2025/26.

Повідомлялося, що зірки світового футболу підтримали Зінченка після травми. Олександр встиг забити свій перший гол за Аякс у товариському матчі.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Александр Зинченко

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies