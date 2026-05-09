Аякс ухвалив рішення щодо майбутнього Зінченка, у якого закінчується контракт — ЗМІ

9 травня, 09:44
Олександр Зінченко (Фото: REUTERS/David Klein)

Олександр Зінченко (Фото: REUTERS/David Klein)

Футболіст збірної України Олександр Зінченко влітку, найімовірніше, стане вільним агентом.

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Амстердамський Аякс не планує продовжувати контракт із Зінченком, який закінчується в червні, повідомляє нідерландське видання Algemeen Dagblad.

За даними джерела, керівництво Аякса вже повідомило 29-річному Зінченку своє рішення. Влітку українцю доведеться шукати нову команду.

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Зінченко перейшов в Аякс із лондонського Арсенала в зимове трансферне вікно 2026 року, підписавши з амстердамцями контракт до кінця нинішнього сезону. Першу половину кампанії захисник провів в оренді в Ноттінгем Форест.

Українець встиг провести лише два офіційні поєдинки за Аякс. У лютому він отримав травму коліна в матчі проти Фортуни Сіттард, після чого переніс операцію й вибув до кінця сезону 2025/26.

Через травму Зінченко не допоміг збірній України у вирішальному етапі відбору на чемпіонат світу 2026 року. У березні синьо-жовті поступилися Швеції (1:3) й не вийшли на мундіаль.

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Повідомлялося, що зірки світового футболу підтримали Зінченка після травми. Олександр встиг забити перший гол за Аякс у товариському матчі.

Раніше колишній футболіст Шахтаря і збірної України оголосив про завершення кар'єри.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Футбол Аякс Олександр Зінченко чемпіонат Нідерландів Трансфери

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