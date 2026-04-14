«Має статися щось неймовірне». Маркевич назвав команду, яка близька до вильоту з УПЛ

Український тренер прокоментував поразку Олександрії від Карпат (0:2).

«Рішення арбітрів? Ну кожен тур щось таке відбувається. Хтось скаже пенальті, хтось скаже, що ні. Мені зі свого боку складно сказати, я не суддівський експерт. Тому це питання до суддів, можливо, Ріццолі пояснить».

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Маркевич вважає, що Олександрії буде дуже важко зберегти прописку в УПЛ.

«Важко буде, дуже важко. Має статися щось неймовірне. Треба набирати очки. З приходом Шарана Олександрія пожвавилася, гра трохи змінилася, але.

Їх надломив матч Полтавою (3:3). Вигравати 3:0 і не втримати перемогу… Гра наче зрушила з місця, але очок команда не набирає. Можна скаржитися на суддівство, проте потрібно вигравати, інакше команда вилетить із Прем'єр-ліги", — сказав Маркевич для УФ.

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У турнірній таблиці УПЛ Олександрія посідає передостаннє місце, відстаючи від зони стикових матчів на вісім очок. У наступному турі команда зіграє проти Вереса (20 квітня).

Зазначимо, що Маркевич назвав трьох гравців, які можуть врятувати Динамо від провалу в УПЛ.