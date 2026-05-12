Віцечемпіон України з футболу вилетів із Прем'єр-ліги за два тури до кінця сезону

У 28-му турі української Прем'єр-ліги Олександрія на своєму полі поступилася Зорі (1:2) і втратила шанси зберегти прописку у вищому дивізіоні.

Усі голи в матчі було забито в другому таймі. Спочатку форвард Зорі Пилип Будківський реалізував пенальті, а потім асистував сербу Петару Мічину. Албанський нападник Олександрії Теді Цара відіграв один м’яч, але уникнути поразки господарі не зуміли.

Реклама

Олександрійці догравали поєдинок без двох вилучених захисників — Даніла Скорка та Мігеля Кампоса. Також у другому таймі червону картку отримав головний тренер «містян» Володимир Шаран.

Олександрія посідає передостаннє місце в УПЛ за два тури до кінця сезону. Відставання клубу від Руху, який йде 14-м, становить вісім очок — відіграти цю різницю вже неможливо.

Раніше з УПЛ вилетів СК Полтава, який посідає останнє місце. Команди, що фінішують на 13-му і 14-му місцях, зіграють перехідні матчі проти клубів Першої ліги за місце в еліті.

Нижня половина таблиці УПЛ / Фото: Flashscore.ua

Нагадаємо, минулого сезону Олександрія вперше в історії здобула срібні медалі чемпіонату України. Тоді команду тренував Руслан Ротань, який зараз очолює Полісся.

Повідомлялося, що Шахтар у 27-му турі української Прем'єр-ліги розгромив СК Полтава (4:0) і достроково виграв золоті медалі. Це 16-й чемпіонський титул в історії гірників.