«Відчув у собі сили»: агент Гуцуляка розповів, чому футболіст залишив Полісся

Футбольний агент Олег Авдиш пояснив, чому вінгер збірної України Олексій Гуцуляк відмовився продовжувати виступи за житомирське Полісся та залишив команду у статусі вільного агента.

За словами Авдиша, після результативних матчів за збірну України Гуцуляк відчув, що готовий до переходу в іноземний чемпіонат.

«Олексій відчув у собі сили після результативних матчів за збірну. Він забив збірній Бельгії, двічі забив дуже сильній Ісландії. У період відбору він був найрезультативнішим гравцем збірної.

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І коли він побачив, що може грати на рівних з європейськими футболістами, які виступають у топклубах, у нього з’явився запит перейти в закордонний клуб", — сказав агент в інтерв'ю Tribuna. com.

Авдиш зазначив, що після рішення футболіста змінити чемпіонат повноцінних перемовин із Поліссям не було.

«Ми маємо поважати це бажання. Тому коли стало зрозуміло, що він хоче поїхати в інший чемпіонат, а також коли бачили великий попит, то і перемовин як таких з Поліссям не було. Олексій знає, скільки він хоче заробляти, і тільки ринок розсудить усіх.

Я хочу це підкреслити. Вартує Олексій тих грошей, які він хоче заробляти, чи не вартує — все розсудить ринок. Мені здається, що і для Полісся, і для гравця потрібно було робити наступний крок.

Я не бачив великої можливості, щоб це продовжилось. І не впевнений, що співпраця пішла б на користь клубу та гравцю. Йому потрібен був новий виклик, і він зараз хоче його отримати", — підсумував Авдиш.

Гуцуляк виступав за Полісся з липня 2024 року. За цей час він провів 65 матчів, забив 21 гол та віддав 10 результативних передач.

Раніше стало відомо про інтерес до українця з боку турецьких Істанбула та Коджаеліспора, Аль-Вахди з ОАЕ та бельгійського Андерлехта. Також з’являлася інформація, що футболіст розраховує отримувати в новій команді близько 1,5 мільйона євро на рік.

Повідомлялось, що український тренер Мирон Маркевич прокоментував ситуацію навколо футболіста Олексія Гуцуляка, який залишив Полісся на правах вільного агента, і наразі залишається без клубу.