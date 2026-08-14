«Завжди вірте»: вихованець Шахтаря, який вибив Динамо з єврокубків, відреагував на виліт киян
Олексій Кащук (Фото: Instagram/fkqarabagh)
Український вінгер Карабаха Олексій Кащук відреагував на перемогу команди над київським Динамо (2:0, 2:1 за сумою двох матчів) у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.
Після завершення матчу Кащук коротко відреагував на результат у своїх соцмережах.
«Завжди вірте», — написав Кащук, зробивши репост публікації з результатом матчу.
Нагадаємо, на 69-й хвилині господарі подвоїли перевагу. Джафаргулієв прострілив із лівого флангу до воротарського майданчика, звідки Кащук пробив у ворота — 2:0.
Олексій Кащук є вихованцем донецького Шахтаря, у структурі якого перебував до 2024 року, паралельно виступаючи на правах оренди за маріупольський Маріуполь (51 матч, 8 голів, 7 асистів) та азербайджанський Сабах (41 матч, 18 голів, 12 асистів).
З осені 2024 року вінгер захищає кольори азербайджанського Карабаха, де загалом провів 43 поєдинки, забив 6 м’ячів та віддав 6 результативних передач.
Крім того, Кащук пройшов усі рівні юнацьких та молодіжних збірних України, став чемпіоном світу у складі команди U-20 у 2019 році. За молодіжну збірну України U-21 він загалом відіграв 20 матчів, у яких відзначився 5 голами та 3 асистами.
Раніше головний тренер Динамо Ігор Костюк назвав причину поразки київської команди від Карабаха.
Також колишній головний тренер Металіста та Дніпра Мирон Маркевич прокоментував виліт київського Динамо з Ліги конференцій.
Крім того, півзахисник Динамо Володимир Бражко перепросив у уболівальників після вильоту Динамо із єврокубків