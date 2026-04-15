«Дуже важко дивитись». Михайличенко відверто оцінив стан українського футболу під час війни

Колишній тренер київського Динамо та збірної України Олексій Михайличенко висловився про складні умови, в яких нині виступають українські футболісти.

В подкасті на YouTube-каналі Дениса Бойка.

За словами Михайличенка, футболісти української Прем'єр-ліги перебувають у непростих умовах, оскільки грають за порожніх трибун та з перервами на повітряні тривоги.

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«Дуже важко дивитись, сідаючи у суботу, неділю і дуже багато матчів, інформації. Ігри у нас починаються дуже рано: о першій годині, о третій.

Коли перемикаєшся з української ліги на англійську — дуже тяжко. Треба бути підготовленим до цих переглядів.

Мені дуже шкода наших футболістів, що вони грають за порожніх трибун, перериваються поєдинки через тривоги. Коли вмикаєш англійську лігу — зовсім інші відчуття, настрій. Лише здогадуюся, як це грати за порожніх трибун.

Не отримуєш того адреналіну, який мав би отримувати гравець за свою працю, удачу та інше", — заявив Михайличенко.

Нещодавно Михайличенка звинуватили у побитті сантехніка. Сам тренер пояснив, що суперечка виникла через відсутність холодної води у будинку. За словами Михайличенка, він не застосовував силу, а навпаки заступився за дружину, яку, як він стверджує, вдарив сантехнік.

Раніше Михайличенко розповів, хто з колишніх російських футболістів зателефонував йому після початку війни.