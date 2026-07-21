Динамо оголосило про трансфер захисника збірної України

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

25-річний футболіст уклав із біло-синіми контракт на три роки з можливістю продовження ще на один сезон.

Новачок столичного клубу є вихованцем львівських Карпат, де дебютував на дорослому рівні навесні 2020 року. Згодом Сич виступав за Рух, а в сезоні-2022/23 спробував свої сили в чемпіонаті Бельгії, захищаючи кольори Кортрейка на правах оренди. На початку 2025 року оборонець повернувся до Карпат.

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За час виступів в українській Прем'єр-лізі Сич провів 87 матчів, ще двічі виходив на поле в Кубку України.

Також футболіст уже має досвід виступів за національну збірну України. Сич дебютував за національну команду у листопаді 2024 року в матчі Ліги націй проти Албанії, а навесні 2025-го він взяв участь у переможному поєдинку плей-оф Ліги націй із Бельгією.

Раніше повідомлялося, що Динамо підписало 18-річного форварда з ПСЖ П'єра Мунгенге.

Перед цим захисник збірної Польщі Томаш Кендзьора повернувся до київського Динамо.

Крім цього, Динамо оголосило про перехід воротаря тернопільської Ниви Іллі Ольхового.

Захисник Динамо Максим Дячук на правах оренди перейшов до чеського клубу Банік, а півзахисник киян Антон Царенко на правах оренди до кінця сезону приєднався до австрійського клубу Блау-Вайсс.

Також була інформація, що захисник Олександр Караваєв перейшов з Динамо до донецького Шахтаря, а Полісся підписало контракт з вінгером киян Максимом Брагару на постійній основі.