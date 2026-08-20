Російський клуб хоче підписати футболіста УПЛ, який самовільно залишив Україну

Як повідомили у клубі, 18 серпня Харків отримав інформацію про запит у системі FIFA TMS від Російського футбольного союзу щодо видачі міжнародного трансферного сертифіката на Сидорова для його реєстрації за РВ Челлендж у статусі аматора.

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Сидоров має чинний професійний контракт із Харковом до 30 червня 2028 року. У 2025 році футболіст самовільно залишив розташування клубу та виїхав за межі України.

Представники Харкова неодноразово вимагали від нього повернутися до команди та виконувати контрактні зобов’язання, однак, за заявою клубу, він досі ігнорує ці вимоги.

«Футбольний клуб Харків категорично засуджує такі дії Сидорова та залишає за собою можливість захищати свої права та законні інтереси у встановленому законодавством України, регламентними нормами УАФ і ФІФА порядку», — йдеться у заяві клубу.

Наприкінці липня 2025 року Харків повідомляв, що Сидоров без відома клубу виїхав з України. Пізніше з’явилася інформація, що 24-річний форвард перебуває на Кіпрі та не має наміру повертатися в Україну.

Сидоров є вихованцем академії Шахтаря, також виступав за юнацькі команди Азовсталі-2, Металіста та Металурга. У 2023 році він став гравцем Металіста 1925″, контракт із яким розрахований до 2028 року.

Раніше повідомлялось, що саудівський клуб оголосив про підписання гравця Шахтаря, але згодом видалив новину.