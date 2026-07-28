У Баварії поставили крапку в чутках про трансфер Олісе в Реал

Про це заявив генеральний директор мюнхенського клубу Ян-Крістіан Дрізен, повідомляє RMC Sport.

«Так, звісно, Олісе залишиться. Ми не отримували ні листа, ні факсу, ні дзвінка від Реала.

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Дивно бачити, як швидко поширюються такі історії, коли сам знаєш правду. Це досить цікаво. Чесно кажучи, я збився з рахунку, скільки разів друзі ставили мені це запитання. Але жодна людина не сказала мені: «Якщо хтось запропонує тобі 200 мільйонів євро, ти мусиш його продати»", — сказав Дрізен.

24-річний Олісе виступає за Баварію з 2024 року. У сезоні 2025/26 він був одним із найкращих футболістів Європи: забив 22 голи та віддав 31 результативну передачу у 52 матчах за мюнхенців.

Француз вважається одним із головних претендентів на Золотий м’яч 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 170 мільйонів євро.

На чемпіонаті світу-2026 Олісе провів шість матчів за збірну Франції, у яких віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий заплатити 220 мільйонів євро за Олісе.

Пізніше мадридський клуб заявив, що інформація про переговори щодо трансферу француза не відповідає дійсності.