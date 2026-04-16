Сім голів побачили вболівальники у чвертьфіналі ЛЧ, де баварці здобули вольову перемогу.

Гра почалася з шоку для Баварії. На перших секундах Ноєр невдало вибив м’яч і Гюлер вразив порожні ворота. Однак Павлович дуже швидко зрівняв рахунок після подачі з кутового.

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У середині тайму Гюлер шикарно пробив зі штрафного у верхній кут і знову невпевнено зіграв голкіпер Баварії. Але мадридці не довго вели в рахунку. Кейн із близької відстані обдурив Луніна.

Проте на перерву Реал пішов, маючи перевагу після того, як Мбаппе реалізував вихід один на один.

У другому таймі рахунок довго не змінювався на табло. Здавалося ось-ось і буде додатковий час. Але Баварія таки дотиснула Реал і забила ще два голи у ворота українського голкіпера. Тим самим, оформивши собі путівку до півфіналу турніру.

БАВАРІЯ — РЕАЛ — 4:3

0:1. Гюлер, 1

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1:1. Павлович, 6

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1:2. Гюлер, 29

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2:2. Кейн, 38

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2:3. Мбаппе, 42

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3:3. Діас, 89

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4:3. Олісе, 90+4

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Огляд матчу

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У букмекерських конторах фаворитами в матчі були німці. Коефіцієнт на результат поєдинку був такий: перемога Баварії — 1.50, нічия — 5.90, перемога Реала — 5.40. Котирування на вихід у півфінал Ліги чемпіонів були такі: Баварія — 1.12, Реал — 6.35.

Тиждень тому в першому матчі чвертьфіналу Баварія перемогла в гостях — 2:1. А легенда Реала розкритикував гру українського голкіпера Андрія Луніна.

Огляд матчу Реал — Баварія (MEGOGO)

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У півфіналі переможець Баварія зустрінеться з Парі Сен-Жермен, який пройшов Ліверпуль. Півфінали відбудуться 28−29 квітня і 5−6 травня.

В іншому чвертьфінальному матчі дня Арсенал зіграв зі Спортингом.