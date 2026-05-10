Шоу Турана і бразильців. Остап Маркевич вказав на головні причини успішного виступу Шахтаря у Лізі конференцій

Свій єврокубковий шлях цього сезону «гірники» розпочали в Лізі Європи, де впевнено пройшли Ільвес (6:0, 0:0) і Бешикташ (4:2, 2:0). Однак потім у серії пенальті вилетіли від Панатінаїкоса (0:0, 0:0, пен. 3:4).

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У кваліфікації Ліги конференцій донеччани в додатковий час пройшли Серветт — 1:1, 2:1. А на загальному етапі посіли шосте місце. В 1/8 фіналу Шахтар пройшов Лех (3:1, 1:2), а у чвертьфіналі вибив АЗ Алкмар — 3:0, 2:2. Підопічні Турана зупинилися за крок до фіналу турніру, поступившись Крістал Пелес — 1:3, 1:2.

У розмові з журналістом NV Остап Маркевич виділив три основні причини вдалого виступу «гірників» у третьому за престижністю єврокубку.

Остап Маркевич оцінив виступ Шахтаря у ЛК / Фото: ФК Карпати

«Перша причина успішного виступу — це серйозні інвестиції, вкладання в команду великих робочих ресурсів, це скаутинг і пошук хороших футболістів із південноамериканських країн, в основному з Бразилії.

Хоча, звичайно, можливо, варто було б звернути увагу і на інші країни. Тому що бразильський напрямок зараз дуже популярний. Якщо колись в Англії чи Іспанії не дуже добре ставилися до запрошення бразильців у свої чемпіонати, то зараз для них двері відкриті. І тому складніше знаходити дійсно топових футболістів. Вони стали дорожчими. Можливо, варто було б звернути увагу й на інші країни Латинської Америки. Приклад венесуельця Глейкера Мендоси є досить переконливим. Також зараз дуже перспективним виглядає скандинавський напрямок — Данія, Норвегія, Швеція. Це такі собі воїни-вікінги з дуже хорошою технічною та тактичною підготовкою.

Але перша причина — це хороший скаутинг і серйозні вливання.

Друга причина — це запрошення Арди Турана, який має досвід роботи з серйозними і відомими тренерами в Європі.

І це дійсно відобразилося на грі Шахтаря. Видно його ідеї, гра стала набагато інтенсивнішою, швидшою і креативнішою.

Плюс, звичайно, є українці, які додають. І Бондар, і Очеретько, і Різник дуже добре зараз виглядають.

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Загальний рівень гри команди підвищився, футболісти персонально додають, в цьому відображається робота головного тренера.

Ще одна вагома причина, це позитивна робоча атмосфера яка завжди існувала в клубі Шахтар, ця обставина сильно впливає на результати команди", — сказав Маркевич.

Зазначимо, що найімовірніше Шахтар потрапить в основний етап Ліги чемпіонів наступного сезону.

Додамо, що якщо у неділю, 10 травня, «гірники» переможуть СК Полтаву, то стануть чемпіонами України.

Раніше ми писали, що гол гравця Шахтаря визнали найкращим у півфіналах Ліги конференцій.