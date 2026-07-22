«Це ідеальний момент». Вихованець ПСЖ пояснив, чому перейшов до Динамо

18-річний француз залишив ПСЖ і перейшов до столичного гранда України. За словами нападника, на його рішення вплинуло кілька факторів.

«Довіра з боку керівництва Динамо та тренерського штабу. А ще я врахував той фактор, що цього сезону Динамо відзначатиме сторіччя від дня заснування клубу. Роль у цьому проєкті здалася мені просто чудовою.

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Це ідеальний момент, щоб швидко прогресувати, а для киян — здобути якомога більше титулів. Для цього є все необхідне. Молодий головний тренер, який мені імпонує. Мені цікаве його бачення гри та те, як він планує використовувати мене на футбольному полі", — сказав Мунгенге в інтерв'ю пресслужбі клубу.

Мунгенге народився в Еврі-Куркуронні та пройшов шлях від академій Еврі та Вільжуїфа до основного складу ПСЖ у 2021 році.

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Виступаючи за ПСЖ, П'єр Мунгенге грав у юнацьких командах різних вікових категорій. У сезоні 2025/26 він проявив себе як лідер команди U19, ставши найкращим бомбардиром клубу в Юнацькій лізі УЄФА та Кубку Франції. Разом із парижанами він здобув золото юнацького чемпіонату країни. Він навіть дебютував за першу команду ПСЖ у матчі 32-го туру Ліги 1 проти Лор’яна. Загалом за сезон він провів 33 матчі, у яких забив 21 гол і віддав 12 результативних передач.

Мунгенге перейшов до Динамо на правах вільного агента. П'єр підписав контракт із «біло-синіми» до літа 2029 року. Наступний матч кияни проведуть 23 липня проти ПАОКа в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що Динамо оголосило про трансфер захисника збірної України.