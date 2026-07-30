Грецький ПАОК приймає київське Динамо в Салоніках. Гра розпочнеться о 20:45 за київським часом.

Матч ПАОК — Динамо можна буде безкоштовно переглянути в Україні на телеканалі «2+2».

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Букмекери зробили прогноз на матч ПАОК — Динамо. У конторах такі коефіцієнти на гру: перемога ПАОКа — 1,92, нічия — 3,92, перемога Динамо — 4,10. Котирування на вихід до наступного раунду Ліги Європи: Динамо — 5,30, ПАОК — 1,16.

Нагадаємо, що в першому матчі Динамо поступилося ПАОКу — 2:3.