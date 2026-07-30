ПАОК — Динамо: як безкоштовно подивитися матч Ліги Європи

30 липня, 18:55
У першому матчі перемогли греки (Фото: ФК Динамо)

У першому матчі перемогли греки (Фото: ФК Динамо)

У четвер, 30 липня, відбудеться матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Грецький ПАОК приймає київське Динамо в Салоніках. Гра розпочнеться о 20:45 за київським часом.

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Матч ПАОК — Динамо можна буде безкоштовно переглянути в Україні на телеканалі «2+2».

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Букмекери зробили прогноз на матч ПАОК — Динамо. У конторах такі коефіцієнти на гру: перемога ПАОКа — 1,92, нічия — 3,92, перемога Динамо — 4,10. Котирування на вихід до наступного раунду Ліги Європи: Динамо — 5,30, ПАОК — 1,16.

Нагадаємо, що в першому матчі Динамо поступилося ПАОКу — 2:3.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Ліга Європи ФК Динамо (Київ)

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