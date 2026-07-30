«Не потрібно емоційних вчинків». Кучер дав пораду Динамо, як перемогти ПАОК у кваліфікації Ліги Європи

У першій зустрічі греки здобули перемогу з рахунком 3:2, однак колишній захисник Шахтаря та збірної України Олександр Кучер заявив, що шанси команд на вихід до наступного раунду залишаються рівними.

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Також у коментарі NV фахівець розповів, які висновки повинні були зробити кияни перед другим матчем, і відзначив сильну сторону українського колективу.

Олександр Кучер поділився очікуваннями / Фото: ФК Чорноморець

— Олександре, які очікування від матчу Динамо проти ПАОКа?

Киянам немає чого втрачати, і лише перемога влаштовує команду. Так що, я думаю, будуть грати, будуть віддаватися. Звичайно, буде важче, тому що зіграє фактор уболівальників. Греки дуже підтримуватимуть свою команду. І головне, щоб молоді хлопці впоралися з цим тиском підтримки.

— А як оцінити шанси Динамо на прохід?

Ну, шанси завжди є. Перед грою шанси завжди 50 на 50. Я не думаю, що там сильно важливо, що програли 2:3. Бачили, що Динамо хотіло, старалось, були моменти, могли забити. Але, звичайно, там буде інша гра. Все-таки ми розуміємо, що нам потрібна перемога. І ми сподіваємося, що в Динамо це вийде.

— Яку найбільшу проблему, на вашу думку, мало вирішити Динамо перед матчем-відповіддю?

Гру в обороні, звичайно. Помилки, які робили, не треба повторювати. Треба більш уважно зіграти в обороні. Якщо пропустимо першими, звичайно, то буде дуже важко вже тоді це виправити. Головне — не пропустити. А забити, я думаю, вийде.

— Помилки в обороні — це індивідуальні проблеми чи системні?

У першому матчі були індивідуальні. Але, знаєте, все-таки дається взнаки нестача досвіду в молодих гравців і виступів у єврокубках. Це все накладається: відповідальність, нервозність. І, звичайно, це треба вирішувати, розмовляти з ними, щоб не повторювалися ті помилки, які були.

— А які сильні сторони, навпаки, Динамо може показати в матчі-відповіді?

Гру попереду. Треба забивати — це найголовніше.

— У першому матчі греки вивісили прапор Росії на трибунах. Це може бути додатковою мотивацією?

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Звичайно, це не красить греків у цьому плані. Можливо все, але не треба виходити з агресією, щоб не бачити перед собою нічого. Не можна робити великих непотрібних емоційних вчинків, агресивно стрибати, щоб не отримувати червоні картки. І треба з холодною головою розуміти, що ми робимо.

— Який ваш прогноз?

Мені хотілося б, щоб був позитивний результат.

Раніше Худоб’як оцінив шанси Динамо на прохід ПАОКа у кваліфікації Ліги Європи.