«Дії грецьких фанів будуть мотивацією». Худоб’як оцінив шанси Динамо на прохід ПАОКа у кваліфікації Ліги Європи

У першій зустрічі греки здобули перемогу над командою Костюка з рахунком 3:2 та створили собі комфортні умови перед домашнім поєдинком.

Колишній гравець збірної України Ігор Худоб’як у коментарі NV розповів про свої очікування від матчу, оцінив шанси команд на вихід до наступного раунду та зробив прогноз на гру. Цікаво, що футболіст вважає, що дії вболівальників ПАОКа, які розгорнули прапор РФ на трибунах у першому матчі, мають стати додатковою мотивацією для киян.

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Ігор Худоб'як вірить у прохід Динамо / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Очікую хорошої гри від Динамо, що команда пройде до наступного раунду Ліги Європи, покаже хорошу гру і порадує вболівальників. Шанси на прохід далі десь 60 на 40 на користь ПАОКа. Буде дуже непроста гра, особливо знаючи стадіон, атмосферу та вболівальників. Там дуже непросто грати, вони чудово підтримують свою команду.

Найголовніший висновок із першого матчу — краще зіграти в обороні, не допускати таких простих помилок біля своїх воріт.

Найбільша проблема — це результат першого матчу. Треба не зважати на нього, віддати всі сили, щоб перемогти і пройти далі. Психологічно налаштуватися на те, що потрібно віддати все в ці 90 хвилин.

У першій грі результативні помилки були більш індивідуальними, але це футбол, помилки завжди будуть, потрібно працювати далі, вдосконалювати себе. Динамо — хороша команда. Залежно від того, яку тактику обере тренер, найімовірніше, це буде високий пресинг, і, можливо, це спрацює: десь помиляться захисники чи півзахисники ПАОКа, а Динамо скористається цим шансом. Адже Динамо треба забивати і перемагати. Важко сподіватися на серйозні кадрові зміни у стартовому складі, адже в Динамо не така велика лава запасних і не так багато кваліфікованих гравців.

Те, що минулого матчу фани ПАОКа вивісили прапор Росії, для українців має стати подразником. Це буде додатковою мотивацією.

Мій прогноз — 2:1 на користь Динамо, а в додатковий час кияни переможуть", — сказав Худоб’як.

Раніше ми писали, що Йожеф Сабо розкритикував Динамо перед матчем із ПАОКом та спрогнозував рахунок.