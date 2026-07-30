Динамо знову поступилося грецькому ПАОКу й вилетіло з Ліги Європи

30 липня, 22:40
Динамівці зазнали невдачі в Салоніках (Фото: ФК Динамо)

Динамівці зазнали невдачі в Салоніках (Фото: ФК Динамо)

Київське Динамо з рахунком 0:2 програло грецькому ПАОКу в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Господарі поля в Салоніках відкрили рахунок наприкінці першого тайму: Янніс Константеліас отримав м’яч біля лінії штрафного майданчика, побачив, що ніхто з гравців Динамо його не тримає, і влучно пробив у кут воріт.

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На початку другого тайму Константеліас здійснив чудовий сольний прохід, обігравши кількох футболістів Динамо, і оформив дубль. Підопічні Ігоря Костюка не зуміли відповісти бодай одним голом.

Ліга Європи (кваліфікація), другий раунд, матч-відповідь

ПАОК (Греція) — Динамо (Україна) — 2:0

Голи: Константеліас, 45+1, 48

Динамо програло протистояння з ПАОКом із загальним рахунком 2:5. Раніше кияни поступилися в першому матчі в Любліні.

Динамо вилетіло з Ліги Європи та продовжить виступи в Лізі конференцій. У третьому кваліфікаційному раунді цього третього за престижністю єврокубкового турніру кияни зустрінуться з невдахою протистояння Карабах (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія) у Лізі Європи.

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Раніше повідомлялося, що Динамо закликало УЄФА покарати ПАОК через російський прапор на трибунах.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ФК Динамо (Київ) Ліга Європи Футбол

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