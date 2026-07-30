«У нас слабкі футболісти». Йожеф Сабо розкритикував Динамо перед матчем із ПАОКом та спрогнозував рахунок

Сабо критично оцінив нинішній склад столичного клубу, повідомляє Meta.ua.

«Я всією душею вболіватиму за Динамо, але я не знаю, що має статися, щоб ми вийшли переможцями в цьому поєдинку. Я не сильний в прогнозах, але мені чомусь здається, що ПАОК заб'є один або два м’ячі й почне діяти на контратаках.

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ПАОК хоч і не європейський гранд, але він на порядок сильніший за румунську Університатю. І в нас слабкі футболісти. У наш час це була б команда класу Б. Якщо чесно, я не бачу жодного гравця Динамо, який заслуговує на більше.

Ось, наприклад, Піхальонок — капітан команди. Проте це слабкий футболіст. Працює на вільних м’ячах. Так, він може віддати пас, але відбору немає, швидкості немає. Капітан має бути таким, як, припустимо, Лужний. Він усіх ганяв на футбольному полі, і сам працював удвічі більше", — сказав Сабо.

Легенда Динамо вважає, що, як і в першій грі, перемогу здобуде ПАОК.

ПАОК виграє - 2:1. Гадаю, що греки за підтримки трибун з перших хвилин будуть атакувати. А коли господарі заб’ють і забезпечать собі комфортну перевагу, тоді дадуть динамівцям подихати", — заявив Сабо.

Матч ПАОК — Динамо відбудеться сьогодні, 30 липня, у Салоніках. Початок — о 20:45. У першій грі греки перемогли 3:2.

Раніше легенда Динамо Олег Саленко вказав на слабке місце киян перед грою проти ПАОКа та зробив прогноз.