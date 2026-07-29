«Фантастичний гравець». Тренер ПАОКа виділив форварда Динамо перед матчем Ліги Європи

За словами наставника грецького клубу, його команду чекає непросте випробування, повідомляє dynamo.kiev.ua.

«Це буде справді складний матч. У Динамо хороша команда, справді хороша команда. Вони демонструють дуже хороший футбол. Перший матч показав, що нам і цього разу буде складно, але ми готові. Втім, це дуже серйозний виклик для нас. Я очікую складної гри. Але підходимо до неї з оптимізмом», — сказав Ліші.

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Особливу увагу тренер звернув на 19-річного форварда Динамо Матвія Пономаренка.

«У складі Динамо дуже хороші гравці, ключові гравці, такі, як Пономаренко — це фантастичний футболіст. Є в Динамо ще три-чотири виконавці, які теж можуть змінити хід гри», — зазначив Ліші.

Тренер також проаналізував перший матч.

«Мені дуже сподобалося, як у першому матчі ми реагували на втрату м’яча. Це справді важливо в сучасному футболі, тому що це непросто. З іншого боку, у другому таймі ми перебували не так високо на полі, як мали б бути. Ми грали нижче. І не повторити цього — наша мета на матч-відповідь.

Ну а найголовніше, що зараз усе в наших руках. Якщо нам вдасться зіграти так, як ми запланували, то ми пройдемо до наступного раунду", — підсумував Ліші.

Матч-відповідь між ПАОКом і Динамо відбудеться 30 липня у Салоніках. Початок зустрічі - о 20:45 за київським часом. Перший матч завершився перемогою грецького клубу з рахунком 3:2.

Якщо Динамо зможе пройти греків, то зустрінеться з переможцем пари Гаммарбю (Швеція) — Андерлехт (Бельгія).

Якщо кияни поступляться ПАОКу в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, то продовжать боротьбу в Лізі конференцій, де їхнім суперником стане той, хто програє в парі Карабах (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).