«Фантастичний гравець». Тренер ПАОКа виділив форварда Динамо перед матчем Ліги Європи
Алессіо Ліші (Фото: ПАОК)
Головний тренер ПАОКа Алессіо Ліші поділився очікуваннями від матчу‑відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти київського Динамо.
За словами наставника грецького клубу, його команду чекає непросте випробування, повідомляє dynamo.kiev.ua.
«Це буде справді складний матч. У Динамо хороша команда, справді хороша команда. Вони демонструють дуже хороший футбол. Перший матч показав, що нам і цього разу буде складно, але ми готові. Втім, це дуже серйозний виклик для нас. Я очікую складної гри. Але підходимо до неї з оптимізмом», — сказав Ліші.
Особливу увагу тренер звернув на 19-річного форварда Динамо Матвія Пономаренка.
«У складі Динамо дуже хороші гравці, ключові гравці, такі, як Пономаренко — це фантастичний футболіст. Є в Динамо ще три-чотири виконавці, які теж можуть змінити хід гри», — зазначив Ліші.
Тренер також проаналізував перший матч.
«Мені дуже сподобалося, як у першому матчі ми реагували на втрату м’яча. Це справді важливо в сучасному футболі, тому що це непросто. З іншого боку, у другому таймі ми перебували не так високо на полі, як мали б бути. Ми грали нижче. І не повторити цього — наша мета на матч-відповідь.
Ну а найголовніше, що зараз усе в наших руках. Якщо нам вдасться зіграти так, як ми запланували, то ми пройдемо до наступного раунду", — підсумував Ліші.
Матч-відповідь між ПАОКом і Динамо відбудеться 30 липня у Салоніках. Початок зустрічі - о 20:45 за київським часом. Перший матч завершився перемогою грецького клубу з рахунком 3:2.
Якщо Динамо зможе пройти греків, то зустрінеться з переможцем пари Гаммарбю (Швеція) — Андерлехт (Бельгія).
Якщо кияни поступляться ПАОКу в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, то продовжать боротьбу в Лізі конференцій, де їхнім суперником стане той, хто програє в парі Карабах (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).