В аеропорту біло‑синіх зустріли представники української діаспори з дітьми, які привітали команду та сказали теплі слова підтримки.

Головний тренер киян Ігор Костюк подякував уболівальникам за теплий прийом і пояснив, чому клуб вирішив відмовитися від квоти на гостьову трибуну.

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«Дуже приємно, що нас наша громада зустріла з дітками. Ми свідомо пішли на цей крок — відмовилися від гостьової трибуни, щоб не наражати наших людей на небезпеку, тому що ви бачили, які провокації були і в Польщі, і минулого разу, коли ми грали тут з U-19, було дуже багато провокацій, ми не могли покинути стадіон. Тому таке рішення було прийнято.

Якби вони були на трибунах, нам і по емоціях, і по самій атмосфері було б набагато зручніше грати і приємніше для наших гравців, і вболівальники також отримували б емоції на стадіоні. На жаль, вони не потраплять на стадіон, і вони про це казали: «На жаль, ми не будемо на стадіоні вас підтримувати».

Дуже приємно мати таку підтримку в Греції, нашу громаду. Ви бачите, наші люди скрізь, вони підтримують, вони вболівають — і це багато чого вартує. Для нас, для гравців і взагалі для України це дуже важливо", — сказав Костюк.

У першому матчі Динамо поступилося ПАОКу з рахунком 2:3. Друга зустріч відбудеться у четвер, 30 липня, початок — о 20:45.

Якщо Динамо зможе пройти греків, то зустрінеться з переможцем пари Гаммарбю (Швеція) — Андерлехт (Бельгія).

Якщо кияни поступляться ПАОКу в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, то продовжать боротьбу в Лізі конференцій, де їхнім суперником стане той, хто програє в парі Карабах (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).

Раніше повідомлялося, що Динамо закликало УЄФА покарати ПАОК через російський прапор.