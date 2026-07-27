Як повідомляє Sky Sport, Мальдіні та Леонардо залишили свої посади в Італійській федерації футболу (FIGC). Вони пропрацювали в структурі збірної Італії лише 16 днів після офіційного призначення.

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Їхній відхід пов’язують із рішенням не призначати Андреа Пірло головним тренером національної команди.

Мальдіні та Леонардо саме виступали за кандидатуру Пірло, однак переговори з ним припинили через його співпрацю з російською букмекерською компанією Fonbet. Пірло є глобальним амбасадором компанії, що викликало критику з боку деяких представників FIGC та політиків через війну Росії проти України.

Раніше Пірло повідомив, що більше не претендує на посаду головного тренера збірної Італії. Він пояснив, що його співпраця з компанією мала виключно комерційний і спортивний характер.

«Протягом моєї кар'єри, спочатку як футболіста, а тепер як тренера, я завжди діяв із повагою до законів країн, у яких працював, та контрактів, які підписував. Надавати політичного значення такій співпраці означає приписувати мені переконання, яких я ніколи не висловлював», — заявив Пірло.

Мальдіні та Леонардо були запрошені до FIGC після того, як збірна Італії втретє поспіль не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу. Вони мали очолити масштабну перебудову національної команди.

Перед Пірло головним кандидатом на посаду тренера був Пеп Гвардіола. FIGC вела переговори з іспанським фахівцем і навіть розглядала можливість змінити бюджет заради його призначення, однак Гвардіола відмовився від пропозиції .

Також, за словами Мальдіні, Федерація контактувала з Карло Анчелотті, але він має чинний контракт зі збірною Бразилії.

Раніше президент Олімпійського комітету Італії Лучано Буонфільйо заявив, що національну команду має очолювати італійський фахівець.

Також повідомляли, що після відходу зі збірної Дженнаро Гаттузо очолив римський Лаціо.