ПСЖ за 55 мільйонів євро придбав ще одного форварда слідом за Ферраном Торресом

16 серпня, 16:31
Годтс продовжить кар'єру у Франції (Фото: ФК ПСЖ)

Годтс продовжить кар'єру у Франції (Фото: ФК ПСЖ)

Парі Сен-Жермен оголосив про трансфер нападника Аякса та збірної Бельгії Міки Годтса.

Читайте також:
Забарний після перемоги ПСЖ у Суперкубку УЄФА підійшов до дружини на трибуні — їхній поцілунок потрапив на відео

21-річний футболіст підписав контракт на п’ять років, повідомляє офіційний сайт французького клубу. Він виступатиме під 22-м номером.

За даними ЗМІ, сума трансферу склала 55 мільйонів євро.

Реклама

«Я неймовірно пишаюся тим, що приєднався до одного з найкращих клубів світу. Не можу дочекатися, коли одягну цю футболку та відчую атмосферу Парк де Пренс і підтримку вболівальників», — сказав Годтс після трансферу.

Годтс розпочинав свій футбольний шлях в академіях Андерлехта та Генка, а до Аякса приєднався на початку 2023 року.

За першу команду амстердамців форвард дебютував у квітні 2023 року, коли йому було 17. Відтоді Годтс відіграв за Аякс 115 матчів, у яких забив 26 голів і віддав 28 результативних передач.

За національну збірну Бельгії Годтс наразі провів два матчі. До складу бельгійців на чемпіонат світу 2026 року він не потрапив.

Читайте також:
П’ятий трофей Забарного. ПСЖ обіграв Астон Віллу та завоював Суперкубок УЄФА

Напередодні ПСЖ оголосив про трансфер іншого форварда: за 50 мільйонів євро з Барселони перейшов Ферран Торрес.

Повідомлялося, що ПСЖ підписав гравця збірної Франції Магнеса Акліуша за 50 млн євро.

Редактор: Орест Дида

Теги:   ПСЖ (Paris SG) Аякс Трансфери Футбол

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies