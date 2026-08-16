ПСЖ за 55 мільйонів євро придбав ще одного форварда слідом за Ферраном Торресом

21-річний футболіст підписав контракт на п’ять років, повідомляє офіційний сайт французького клубу. Він виступатиме під 22-м номером.

За даними ЗМІ, сума трансферу склала 55 мільйонів євро.

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«Я неймовірно пишаюся тим, що приєднався до одного з найкращих клубів світу. Не можу дочекатися, коли одягну цю футболку та відчую атмосферу Парк де Пренс і підтримку вболівальників», — сказав Годтс після трансферу.

Годтс розпочинав свій футбольний шлях в академіях Андерлехта та Генка, а до Аякса приєднався на початку 2023 року.

За першу команду амстердамців форвард дебютував у квітні 2023 року, коли йому було 17. Відтоді Годтс відіграв за Аякс 115 матчів, у яких забив 26 голів і віддав 28 результативних передач.

За національну збірну Бельгії Годтс наразі провів два матчі. До складу бельгійців на чемпіонат світу 2026 року він не потрапив.

Напередодні ПСЖ оголосив про трансфер іншого форварда: за 50 мільйонів євро з Барселони перейшов Ферран Торрес.

Повідомлялося, що ПСЖ підписав гравця збірної Франції Магнеса Акліуша за 50 млн євро.