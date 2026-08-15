«Хотів віддячити за все, що вони дали»: Педрі розповів, що купив з першої зарплати після переходу в Барселону
Збірна Іспанії виграла ЧС-2026 (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)
Півзахисник Барселони та збірної Іспанії Педрі розповів про близькі стосунки зі своїм батьком, який відіграв важливу роль у його шляху до професійного футболу.
«Перш за все, гроші, які ви заробляєте, призначені для того, щоб забезпечити стабільність вашим батькам, щоб вони могли перестати працювати, бути спокійними та насолоджуватися життям», — пояснив Педрі.
Як повідомляє Yahoo Sports, півзахисник також пригадав одну зі своїх перших значних покупок після переходу до Барселони.
«Я пам’ятаю, що на одну з моїх перших зарплат я купив батькові машину на Тенерифе, бо вона була потрібна», — сказав він.
Педрі зазначив, що таким чином хотів віддячити родині за підтримку. За його словами, батько змалку прищепив йому любов до футболу, регулярно беручи сина на поле.
«Скільки себе пам’ятаю, я завжди був прикутий до м’яча. Мій тато прищепив мені це, коли я був дуже малим і постійно ходив з ним на поле гратися», — розповів футболіст.
Родина підтримувала його талант, але водночас наголошувала на важливості праці.
«Вони казали мені, що в мене є здібності, але завжди наголошували, що їх потрібно розвивати працею», — згадував Педрі.
Ми писали, що Педрі разом із батьком Фернандо Гонсалесом продовжив сімейну традицію після перемоги збірної Іспанії на ЧС-2026. У фіналі іспанці обіграли Аргентину з рахунком 1:0.
Раніше повідомлялось, що після перемоги на ЧС-2026 Педрі приїхав до рідного Тегесте, щоб виступити перед численними вболівальниками збірної Іспанії.