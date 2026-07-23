Основний кандидат на посаду головного тренера збірної Італії Пеп Гвардіола близький до того, щоб відхилити пропозицію місцевої федерації футболу.

Іспанцю запропонували зарплату близько 10 мільйонів євро на рік, тоді як він сам розраховує приблизно на 20 мільйонів євро — таких грошей жоден із тренерів збірної Італії ще ніколи не отримував, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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При цьому фінансове питання — не єдина перешкода. У Гвардіоли викликає сумніви необхідність повністю зануритися в роботу зі збірною. Зазначається, що після відходу з Манчестер Сіті він пообіцяв родині проводити більше часу вдома.

Переговори Федерації футболу Італії з Гвардіолою тривають, але існує висока ймовірність, що найближчим часом 55-річний тренер остаточно скаже «ні».

Італійська федерація готова повернутися до розгляду інших кандидатів: у шорт-листі залишаються Андреа Пірло, Роберто Манчіні та Антоніо Конте. Клуби Серії А начебто підтримують кандидатуру Конте.

Нагадаємо, зараз збірну Італії тимчасово очолює Сільвіо Бальдіні. Попередній головний тренер Дженнаро Гаттузо залишив посаду після того, як не зміг вивести команду на чемпіонат світу 2026 року. Італія втретє поспіль не вийшла на мундіаль.

Пеп Гвардіола у 2016−2026 роках тренував Манчестер Сіті, під його керівництвом англійська команда виграла 20 трофеїв. Перед цим іспанець очолював Барселону і Баварію.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті назве трибуну домашнього стадіону на честь Гвардіоли.