Іспанський тренер Пеп Гвардіола розповів один із найскладніших періодів у час роботи з Манчестер Сіті.

У новому документальному серіалі Прекрасна одержимість Гвардіола розповів про конфлікти з футболістами, власне виснаження та проблеми в особистому житті, повідомляє Mundo Deportivo.

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Чотирисерійна документальна стрічка на Prime Video показує останні два сезони роботи Гвардіоли в Манчестер Сіті. Прем'єра серіалу запланована на 19 серпня.

Одним із найбільш емоційних епізодів стала розмова Гвардіоли з командою після поразки від Баєра (0:2) у Лізі чемпіонів у листопаді 2025 року. Іспанець не приховував свого розчарування.

«Хлопці, це ганьба, з мене досить! Я почуваюся сумним, я розчарований у собі через дурні речі, які намагався робити, щоб ви почувалися в безпеці, захищеними та впевненими. Я почуваюся дурнем.

Я прийшов сюди о восьмій ранку, хлопці, я годинами намагався достукатися до ваших сердець, і коли мені це не вдається, я відчуваю глибокий розпач. Ви мені не віддячуєте. Знаєте, що станеться далі? У вас буде інший тренер.

Якщо наприкінці сезону я побачу хоча б одне кисле обличчя — я вас повбиваю. Якщо я побачу невдоволені фізіономії, коли ухвалюю рішення, — я вас повбиваю, дідько, працюйте завзятіше, працюйте краще, живіть правильніше", — сказав Гвардіола.

Проблеми в команді наклалися на складний період в особистому житті іспанського тренера.

«Я проходжу через розлучення, моя сім'я далеко від мене через вас усіх, і що я отримую натомість? Цю ганебну гру.

Коли я бачу таку гру, я почуваюся виснаженим і порожнім. Я хочу піти у відставку, я почуваюся самотнім", — додав Гвардіола.

Гвардіола залишив Манчестер Сіті у травні 2026 року після 10 років у клубі.

За цей час під його керівництвом команда виграла 20 титулів.

«Містяни» шість разів вигравали чемпіонат Англії, п’ять разів здобували Кубок англійської ліги, а також по три рази тріумфували в Кубку Англії та Суперкубку країни.

Окрім внутрішніх трофеїв, Сіті вперше в історії клубу виграв Лігу чемпіонів, а також здобув перемоги в клубному чемпіонаті світу та Суперкубку УЄФА.

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Раніше Гвардіола пояснив свій відхід із Манчестер Сіті та розповів про нове життя.