«Він почав записувати склади на аркушах»: Мальдіні пояснив, чому Гвардіола не очолив збірну Італії — річ не у грошах

За словами Мальдіні, іспанець був зацікавлений у роботі головним тренером збірної Італії, але зрештою відмовився від пропозиції через втому після 10 років у Манчестер Сіті.

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«Гроші ніколи не були питанням. Пеп чітко сказав нам: дайте мені на один євро менше, ніж отримував попередній головний тренер, і мене все влаштовує.

Ми поїхали до нього в Барселону, разом пообідали, цілий день розмовляли. Він був дуже зацікавлений. До згоди залишалося зовсім небагато. Він навіть почав записувати склади на аркушах.

Чому він відмовився? Через втому. Гвардіола провів десять виснажливих років у Прем'єр-лізі. Він переніс операцію на спині. Хоче відпочити. Але це була дуже серйозна дискусія: ми вивчали склади збірних, починаючи від команд U-17 і вище", — цитує Мальдіні Corriere della Sera.

Нагадаємо, збірну Італії у підсумку очолив Роберто Манчіні. Це сталось після скандалу навколо Андреа Пірло, з яким припинили переговори через його співпрацю з російською букмекерською компанією.

Мальдіні та Леонардо залишили свої посади невдовзі після скандалу з Пірло. Вони пропрацювали в структурі збірної Італії лише 16 днів після офіційного призначення.

Перед Пірло головним кандидатом на посаду тренера був Гвардіола. Італійська федерація вела переговори з іспанським фахівцем і навіть розглядала можливість змінити бюджет заради його призначення, однак Гвардіола відмовився від пропозиції.