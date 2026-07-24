Пеп Гвардіола відмовився очолити збірну Італії — BBC

Гвардіолі запропонували близько 10 мільйонів євро на рік, тоді як сам він розраховував приблизно на 20 мільйонів.

Як повідомляє BBC, Пеп Гвардіола відмовився від пропозиції очолити збірну Італії, попри тривалі переговори з Італійською федерацією футболу (FIGC).

Раніше президент FIGC Джованні Малаго підтвердив, що федерація веде переговори з іспанським фахівцем і готова піти на фінансові жертви заради його призначення. Цього тижня Малаго заявив, що сторони вже провели переговори, а щодо зарплати тренера могли бути зроблені «винятки».

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Після роздумів Гвардіола повідомив FIGC, що має намір дотриматися свого початкового плану — взяти паузу в тренерській кар'єрі після відходу з Манчестер Сіті. Іспанець хоче відпочити, проводити більше часу з родиною та подорожувати.

Нагадаємо, Пеп Гвардіола тренував Манчестер Сіті з 2016 до 2026 року, вигравши з клубом 20 трофеїв. До цього він також очолював Барселону та Баварію.

Технічний директор FIGC Паоло Мальдіні також повідомив, що першим кандидатом на посаду був Карло Анчелотті. Однак колишній наставник мадридського Реала, який нині очолює збірну Бразилії, вирішив залишитися на своїй посаді.

Після відмови Гвардіоли головним претендентом на посаду наставника збірної Італії вважається Андреа Пірло, який нині працює головним тренером дубайського Юнайтед. Очікується, що саме він може восени вивести команду на матчі Ліги націй проти Франції, Бельгії та Туреччини, а згодом спробувати здобути путівку на Євро-2028.

Раніше президент Олімпійського комітету Італії Лучано Буонфільйо заявив, що національну команду має очолювати італійський фахівець.

Також повідомлялось, що після відходу зі збірної Італії Дженнаро Гаттузо очолив римський Лаціо.