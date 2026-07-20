М’яч з автографом Голанда і черепахи: після відходу Гвардіоли Манчестер Сіті виставив його речі на аукціон

Серед лотів — тренувальна куртка, стілець, лампа, набір кавових чашок, колекція ладану, дрібнички та інші особисті предмети.

Читайте також: Вихованець Реала став гравцем Борнмута за 30 млн євро

Речі з офісу колишнього головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли виставили на онлайн-аукціон після того, як він офіційно залишив клуб.

Про це повідомили на офіційній сторінці клубу.

Реклама

Також на продаж виставили тренувальний свисток Гвардіоли та фотографії у рамках, зокрема знімок, на якому іспанський тренер позує на фоні здобутих трофеїв.

Серед лотів є футбольний м’яч із ілюстрацією на честь 100 голів Ерлінга Голанда у Прем'єр-лізі та автографом нападника. За цей предмет уже запропонували майже 3000 євро.

Окремий набір дрібничок Гвардіоли, до якого входять дві керамічні черепахи та намальована зірка, отримав стартову ціну 111 євро.

Зазначимо, що Гвардіола очолював Манчестер Сіті з 2016 до 2026 року. За цей час команда шість разів виграла Прем'єр-лігу, а також здобула перемоги у Лізі чемпіонів та клубному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Манчестер Сіті призначив нового головного тренера після відставки Гвардіоли.

Раніше Гвардіола назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі, який «зводив його з розуму».

Повідомлялось, що Челсі домовився про перехід зірки збірної Англії за 137 мільйонів євро.