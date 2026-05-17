Перша ліга України: розклад і результати матчів 28-туру, турнірна таблиця — відео

17 травня, 20:16
Лівий Берег претендує на вихід в УПЛ (Фото: fclb.com.ua)

Лівий Берег претендує на вихід в УПЛ (Фото: fclb.com.ua)

Чорноморець і Лівий Берег ведуть боротьбу за другу пряму путівку в Прем'єр-лігу.

Раніше достроково Буковина вийшла в УПЛ.

28 ТУР ПЕРШОЇ ЛІГИ

П’ятниця, 15 травня

11:30. Металург (Запоріжжя) — Чернігів — зупинено через повітряну тривогу

https://www.youtube.com/embed/SMQcWPj-Neo?si=vgo7R1VV9U_n3l5b

15:00. ЮКСА (Тарасівка) — Буковина (Чернівці) — 0:5

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https://www.youtube.com/embed/Av3B24xmwvE?si=-lxzUY5iE2JfZqQk

Субота, 16 травня

12:30. Агробізнес (Волочиськ) — Вікторія (Суми) — 1:0

https://www.youtube.com/embed/pJJhl096TTQ?si=JiZB78Ok9xaT8HSB

14:00. Інгулець (Петрове) — Прикарпаття (Івано-Франківськ) — 0:0

https://www.youtube.com/embed/tuHSEpCjG0Y?si=NCqyfT1sp2ERa4VW

16:30. Чорноморець (Одеса) — Лівий Берег (Київ) — 0:0

https://www.youtube.com/embed/IrACyrE4q_Q?si=fBe6JWzZ5JUPGBCd

Неділя, 17 травня

12:00. Ворскла (Полтава) — Металіст (Харків) — 1:1

https://www.youtube.com/embed/L8g-1On1UPQ?si=bHs2Oqpa5SvfSz9l

14:00. Поділля (Хмельницький) — Нива (Тернопіль) — 1:2

https://www.youtube.com/embed/-Byarjw5ZgI?si=KU_JmhyHjU5kfsKj

16:00. Фекікс-Маріуполь (Маріуполь) — Пробій (Городенка) — 0:0

https://www.youtube.com/embed/QxKTIRbXpmg?si=oJAzG872gX4B-Xb_

Турнірна таблиця

Перша ліга (Фото: flashscore.ua)
Перша ліга / Фото: flashscore.ua
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Перша ліга Футбол

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