Перша ліга України: розклад і результати матчів 28-туру, турнірна таблиця — відео
Лівий Берег претендує на вихід в УПЛ (Фото: fclb.com.ua)
Чорноморець і Лівий Берег ведуть боротьбу за другу пряму путівку в Прем'єр-лігу.
Раніше достроково Буковина вийшла в УПЛ.
28 ТУР ПЕРШОЇ ЛІГИ
П’ятниця, 15 травня
11:30. Металург (Запоріжжя) — Чернігів — зупинено через повітряну тривогу
15:00. ЮКСА (Тарасівка) — Буковина (Чернівці) — 0:5
Субота, 16 травня
12:30. Агробізнес (Волочиськ) — Вікторія (Суми) — 1:0
14:00. Інгулець (Петрове) — Прикарпаття (Івано-Франківськ) — 0:0
16:30. Чорноморець (Одеса) — Лівий Берег (Київ) — 0:0
Неділя, 17 травня
12:00. Ворскла (Полтава) — Металіст (Харків) — 1:1
14:00. Поділля (Хмельницький) — Нива (Тернопіль) — 1:2
16:00. Фекікс-Маріуполь (Маріуполь) — Пробій (Городенка) — 0:0
Турнірна таблиця