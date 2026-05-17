Раніше достроково Буковина вийшла в УПЛ .

Чорноморець і Лівий Берег ведуть боротьбу за другу пряму путівку в Прем'єр-лігу.

Лівий Берег претендує на вихід в УПЛ (Фото: fclb.com.ua)

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