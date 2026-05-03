Раніше в Буковині озвучили наступну мету після виходу команди до Прем'єр-ліги.

Буковина достроково стала переможцем Першої ліги після гостьової перемоги над Поділлям.

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