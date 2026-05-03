Буковина — чемпіон Першої ліги: розклад і результати матчів 26-туру, турнірна таблиця — відео

3 травня, 17:30
Буковина посіла перше місце в Першій лізі (Фото: ФК Буковина)

Буковина посіла перше місце в Першій лізі (Фото: ФК Буковина)

Буковина достроково стала переможцем Першої ліги після гостьової перемоги над Поділлям.

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26 ТУР ПЕРШОЇ ЛІГИ

П’ятниця, 1 травня

15:00. Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) — Агробізнес (Волочиськ) — 4:0

https://www.youtube.com/embed/CN6YX7QVVok?si=8hj98ce3JqZX9Z4S

Субота, 2 травня

13:30. Поділля (Хмельницький) — Буковина (Чернівці) — 0:2

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https://www.youtube.com/embed/P5WU_rxuEvk?si=9ymUxvixs0Xzvy9k

15:00. ЮКСА (Тарасівка) — Чернігів — 0:2

https://www.youtube.com/embed/Aiu6cDqXXko?si=Yqrj68UbshSLCLFC

16:30. Нива (Тернопіль) — Металіст (Харків) — 2:0

https://www.youtube.com/embed/egkmDrQTZNo?si=8zFt_CMBI27SbCZ0

Неділя, 3 травня

11:00. Металург (Запоріжжя) — Вікторія (Суми) — 0:3

https://www.youtube.com/embed/vptJTEhd2nA?si=u96_EGuEvkBsHmIn

13:00. Інгулець (Петрове) — Пробій (Городенка) — 3:1

https://www.youtube.com/embed/OgVzjHf_T64?si=n0wAb_xybtMpkcKb

13:00. Ворскла (Полтава) — Лівий Берег (Київ) — 0:1

https://www.youtube.com/embed/xT3yTj-wjwA?si=Z2-CC3UGHoZFTgm2

15:00. Чорноморець (Одеса) — Прикарпаття (Івано-Франківськ) — 3:0

https://www.youtube.com/embed/p5IHZcf95-U?si=zqXTO1K8kRDmOdVS

Турнірна таблиця

Таблиця Першої ліги (Фото: flashscore.ua)
Таблиця Першої ліги / Фото: flashscore.ua

Раніше в Буковині озвучили наступну мету після виходу команди до Прем'єр-ліги.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Перша ліга

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