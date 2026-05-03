Буковина — чемпіон Першої ліги: розклад і результати матчів 26-туру, турнірна таблиця — відео
Буковина посіла перше місце в Першій лізі (Фото: ФК Буковина)
Буковина достроково стала переможцем Першої ліги після гостьової перемоги над Поділлям.
26 ТУР ПЕРШОЇ ЛІГИ
П’ятниця, 1 травня
15:00. Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) — Агробізнес (Волочиськ) — 4:0
Субота, 2 травня
13:30. Поділля (Хмельницький) — Буковина (Чернівці) — 0:2
15:00. ЮКСА (Тарасівка) — Чернігів — 0:2
16:30. Нива (Тернопіль) — Металіст (Харків) — 2:0
Неділя, 3 травня
11:00. Металург (Запоріжжя) — Вікторія (Суми) — 0:3
13:00. Інгулець (Петрове) — Пробій (Городенка) — 3:1
13:00. Ворскла (Полтава) — Лівий Берег (Київ) — 0:1
15:00. Чорноморець (Одеса) — Прикарпаття (Івано-Франківськ) — 3:0
Турнірна таблиця
Раніше в Буковині озвучили наступну мету після виходу команди до Прем'єр-ліги.