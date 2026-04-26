Перша ліга України, 25-й тур: розклад і результати матчів, турнірна таблиця — відео
Чорноморець рветься в УПЛ (Фото: ФК Чорноморець)
Одну пряму путівку до Прем'єр-ліги виборола Буковина. На другу головні претенденти — Чорноморець і Лівий Берег.
Напередодні визначилися фіналісти Кубка України, де грали два представники Першої ліги. Буковина програла Динамо, а Чернігів у серії пенальті обіграв Металіст 1925.
25 ТУР ПЕРШОЇ ЛІГИ
П’ятниця, 24 квітня
16:00 Лівий Берег (Київ) — Поділля (Хмельницький) — 1:0
Субота, 25 квітня
12:00. Прикарпаття (Івано-Франківськ) — ЮКСА (Тарасівка) — 1:2
13:30. Пробій (Городенка) — Металург (Запоріжжя) — 3:1
15:00. Металіст (Харків) — Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) — 1:1
Неділя, 26 квітня
11:00. Чернігів — Ворскла (Полтава) — 1:2
12:00. Вікторія (Суми) — Чорноморець (Одеса) — 4:0
13:30. Агробізнес (Волочиськ) — Інгулець (Петрове) — 1:0
15:00. Буковина (Чернівці) — Нива (Тернопіль) — 1:0
Турнірна таблиця