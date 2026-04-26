Перша ліга України, 25-й тур: розклад і результати матчів, турнірна таблиця — відео

26 квітня, 20:45
Чорноморець рветься в УПЛ (Фото: ФК Чорноморець)

Чорноморець рветься в УПЛ (Фото: ФК Чорноморець)

Одну пряму путівку до Прем'єр-ліги виборола Буковина. На другу головні претенденти — Чорноморець і Лівий Берег.

Напередодні визначилися фіналісти Кубка України, де грали два представники Першої ліги. Буковина програла Динамо, а Чернігів у серії пенальті обіграв Металіст 1925.

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25 ТУР ПЕРШОЇ ЛІГИ

П’ятниця, 24 квітня

16:00 Лівий Берег (Київ) — Поділля (Хмельницький) — 1:0

https://www.youtube.com/embed/M0gGfU_15a0?si=ncP8Empuqkb_ehp-

Субота, 25 квітня

12:00. Прикарпаття (Івано-Франківськ) — ЮКСА (Тарасівка) — 1:2

https://www.youtube.com/embed/-6f42c5lUOY?si=mWFqXmXf5_aF6YcI

13:30. Пробій (Городенка) — Металург (Запоріжжя) — 3:1

https://www.youtube.com/embed/qCCFi8Qm-8M?si=roVin3WaX6P2VBRG

15:00. Металіст (Харків) — Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) — 1:1

https://www.youtube.com/embed/Wyh9KY-wER4?si=2bFAiGQwaUVuXJic

Неділя, 26 квітня

11:00. Чернігів — Ворскла (Полтава) — 1:2

12:00. Вікторія (Суми) — Чорноморець (Одеса) — 4:0

13:30. Агробізнес (Волочиськ) — Інгулець (Петрове) — 1:0

15:00. Буковина (Чернівці) — Нива (Тернопіль) — 1:0

Турнірна таблиця

Перша ліга (Фото: flashscore.ua)
Перша ліга / Фото: flashscore.ua
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Перша ліга

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