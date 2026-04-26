Напередодні визначилися фіналісти Кубка України, де грали два представники Першої ліги. Буковина програла Динамо , а Чернігів у серії пенальті обіграв Металіст 1925 .

Одну пряму путівку до Прем'єр-ліги виборола Буковина. На другу головні претенденти — Чорноморець і Лівий Берег.

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