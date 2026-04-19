Перша ліга України, 24-й тур: розклад і результати матчів, турнірна таблиця — відео

19 квітня, 19:41
Чернівецькі вболівальники в очікуванні в місті Прем'єр-ліги (Фото: ФК Буковина)

Чернівецькі вболівальники в очікуванні в місті Прем'єр-ліги (Фото: ФК Буковина)

Буковина достроково виборола путівку до Прем'єр-ліги. Востаннє клуб із Чернівців був у вищому дивізіоні українського футболу 32 роки тому.

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24 ТУР ПЕРШОЇ ЛІГИ

П’ятниця, 17 квітня

14:00. Металіст (Харків) — Буковина (Чернівці) — 1:2

https://www.youtube.com/embed/UrEW0JLkEns?si=YOH4tvb_udO_1L3q

Субота, 18 квітня

12:00. Ворскла (Полтава) — Прикарпаття (Івано-Франківськ) — 0:1

https://www.youtube.com/embed/g1De3iF-Chk?si=fcD9lbuXQg1bwIt4

13:30. Поділля (Хмельницький) — Чернігів — 0:0

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https://www.youtube.com/embed/qpti4V7E_qc?si=4gd1ds9WfB3_tE9x

15:00. Нива (Тернопіль) — Лівий Берег (Київ) — 0:0

https://www.youtube.com/embed/kTzATmzBLMw?si=v6nifDReuuTiAtYF

16:30. Чорноморець (Одеса) — Пробій (Городенка) — 1:0

https://www.youtube.com/embed/chNdYN-1F-I?si=Qbr7OLMKU7XnlP-L

Неділя, 19 квітня

11:00. Металург (Запоріжжя) — Агробізнес (Волочиськ) — 1:6

https://www.youtube.com/embed/025jKAmgxvw?si=_7rDnMfcKQ7JSamG

13:00. ЮКСА (Тарасівка) — Вікторія (Суми) — 1:1

https://www.youtube.com/embed/Eed-d9Q9sYs?si=ef9RhBFh44O6jhET

15:00. Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) — Інгулець (Петрове) — 1:1

https://www.youtube.com/embed/V0ZVHUQUwmo?si=Ew5Eo9X7oOyDobXW

Турнірна таблиця

Таблиця Першої ліги (Фото: flashscore.ua)
Таблиця Першої ліги / Фото: flashscore.ua

Раніше Роман Григорчук пояснив, чому Ракицький залишив Чорноморець.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Перша ліга

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