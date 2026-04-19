Перша ліга України, 24-й тур: розклад і результати матчів, турнірна таблиця — відео
Чернівецькі вболівальники в очікуванні в місті Прем'єр-ліги (Фото: ФК Буковина)
Буковина достроково виборола путівку до Прем'єр-ліги. Востаннє клуб із Чернівців був у вищому дивізіоні українського футболу 32 роки тому.
24 ТУР ПЕРШОЇ ЛІГИ
П’ятниця, 17 квітня
14:00. Металіст (Харків) — Буковина (Чернівці) — 1:2
Субота, 18 квітня
12:00. Ворскла (Полтава) — Прикарпаття (Івано-Франківськ) — 0:1
13:30. Поділля (Хмельницький) — Чернігів — 0:0
15:00. Нива (Тернопіль) — Лівий Берег (Київ) — 0:0
16:30. Чорноморець (Одеса) — Пробій (Городенка) — 1:0
Неділя, 19 квітня
11:00. Металург (Запоріжжя) — Агробізнес (Волочиськ) — 1:6
13:00. ЮКСА (Тарасівка) — Вікторія (Суми) — 1:1
15:00. Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) — Інгулець (Петрове) — 1:1
Турнірна таблиця
Раніше Роман Григорчук пояснив, чому Ракицький залишив Чорноморець.