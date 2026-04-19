Буковина достроково виборола путівку до Прем'єр-ліги. Востаннє клуб із Чернівців був у вищому дивізіоні українського футболу 32 роки тому.

Чернівецькі вболівальники в очікуванні в місті Прем'єр-ліги (Фото: ФК Буковина)

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