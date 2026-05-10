Перша ліга: розклад і результати матчів 27-туру, турнірна таблиця — відео

10 травня, 20:38
Одесити — головні кандидати на вихід в УПЛ (Фото: ФК Чорноморець)

Одесити — головні кандидати на вихід в УПЛ (Фото: ФК Чорноморець)

Залишилася одна інтрига в турнірі — хто отримає пряму путівку в Прем'єр-лігу.

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27 ТУР ПЕРШОЇ ЛІГИ

П’ятниця, 8 травня

16:00. Лівий Берег (Київ) — ЮКСА (Тарасівка) — 3:1

https://www.youtube.com/embed/CX-WQtLrk2c?si=2rz7W2ypahTlw1K_

Субота, 9 травня

12:00. Чернігів — Чорноморець (Одеса) — 2:2

https://www.youtube.com/embed/AZv9Dprkp7Q?si=mpR-IOWpupgp6_Fz

13:00. Буковина (Чернівці) — Ворскла (Полтава) — 6:0

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https://www.youtube.com/embed/7ZZy4FFi6lQ?si=gdYOS7X7T9WXBz1V

14:30. Металіст (Харків) — Поділля (Хмельницький) — 3:0

https://www.youtube.com/embed/ibl3Pke26e4?si=q7HI3JHS_PEvM1NX

16:30. Нива (Тернопіль) — Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) — 0:3

https://www.youtube.com/embed/-k2G0HXsEvY?si=zHrkDvdMDlgkT4uW

Неділя, 10 травня

11:00. Вікторія (Суми) — Інгулець (Петрове) — 2:2

https://www.youtube.com/embed/LBQvTpVy6Q8?si=qTYOuHt_qw0lhDEW

13:00. Прикарпаття (Івано-Франківськ) — Металург (Запоріжжя) — 0:1

https://www.youtube.com/embed/z6wNxrGXm88?si=T3JwbsOkpwZNLmsD

15:00. Пробій (Городенка) — Агробізнес (Волочиськ) — 1:0

https://www.youtube.com/embed/hqEwBcSpF4k?si=3s19IVVLxX7PpAn4

Турнірна таблиця

Таблиця Першої ліги (Фото: flashscore.ua)
Таблиця Першої ліги / Фото: flashscore.ua

Раніше ми розповідали, хто такий Андреа Мальдера, який очолить збірну України.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Перша ліга

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