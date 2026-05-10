Перша ліга: розклад і результати матчів 27-туру, турнірна таблиця — відео
Одесити — головні кандидати на вихід в УПЛ (Фото: ФК Чорноморець)
Залишилася одна інтрига в турнірі — хто отримає пряму путівку в Прем'єр-лігу.
27 ТУР ПЕРШОЇ ЛІГИ
П’ятниця, 8 травня
16:00. Лівий Берег (Київ) — ЮКСА (Тарасівка) — 3:1
Субота, 9 травня
12:00. Чернігів — Чорноморець (Одеса) — 2:2
13:00. Буковина (Чернівці) — Ворскла (Полтава) — 6:0
14:30. Металіст (Харків) — Поділля (Хмельницький) — 3:0
16:30. Нива (Тернопіль) — Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) — 0:3
Неділя, 10 травня
11:00. Вікторія (Суми) — Інгулець (Петрове) — 2:2
13:00. Прикарпаття (Івано-Франківськ) — Металург (Запоріжжя) — 0:1
15:00. Пробій (Городенка) — Агробізнес (Волочиськ) — 1:0
Турнірна таблиця
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