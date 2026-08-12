Монако розірве контракт із Погба, який після дискваліфікації за допінг зіграв лише 115 хвилин

Як повідомляє BBC, сторони ведуть переговори, які, як очікується, завершаться найближчим часом. Клуб ситуацію поки не коментував.

Погба приєднався до Монако влітку 2025 року на правах вільного агента після завершення дискваліфікації за допінг. Француз підписав дворічний контракт, розрахований до кінця наступного сезону.

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Його повернення у великий футбол виявилося невдалим. Через проблеми зі стегном, литками та гомілкостопом у сезоні-2025/26 Погба провів лише шість офіційних матчів, сумарно близько 115 хвилин на полі.

11 серпня 2026 року на зборах в Англії Погба зазнав серйозної травми лівого стегна. Він залишив поле за допомогою лікарів. Очікується, що футболіст вибуде на кілька місяців.

У серпні 2023 року допінг-тест Погба дав позитивний результат на DHEA. У лютому 2024-го його відсторонили від футболу на чотири роки. Після апеляції Спортивний арбітражний суд скоротив термін дискваліфікації до 18 місяців, визнавши, що заборонена речовина потрапила в організм помилково через харчову добавку. Це дозволило французу повернутися до тренувань у січні, а до офіційних матчів — у березні 2025 року.

Погба — чемпіон світу 2018 року у складі збірної Франції. За національну команду він провів 91 матч, забив гол у фіналі ЧС-2018 проти Хорватії та став срібним призером Євро-2016.

На клубному рівні найбільш успішним для Погба був період у Ювентусі, де він чотири рази ставав чемпіоном Італії, двічі вигравав Кубок країни та тричі — Суперкубок Італії. У складі Манчестер Юнайтед француз виграв Лігу Європи та Кубок англійської ліги у 2017 році.

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