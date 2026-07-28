За словами наставника, команда готова до будь-якого розвитку подій і розуміє важливість майбутнього поєдинку.

«Все можливо. Ми повинні бути готові як до додаткового часу, так і до серії пенальті. Для нас цей матч може скластися по-різному, тому ми готові до всього. Вважаю, що на зборах ми дуже добре попрацювали, мали чудові умови та якісні спаринги. Єдине, що ми повинні розуміти, — атмосфера на стадіоні для нас не повинна мати значення. Ми маємо спокійно сприймати те, що на нас прийшли подивитися вболівальники. Також потрібно усвідомлювати важливість цього матчу, адже завтра буде гра за вихід до наступного етапу», — сказав Ротань на передматчевій пресконференції.

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Також головний тренер Полісся оцінив фактор домашніх трибун Копенгагена та наголосив, що команда має зосередитися на власній грі.

«Удома трибуни мають певний вплив. Але якщо команда готова до того, щоб проходити цього суперника, має впевненість і провела роботу над помилками першого матчу, то на це не потрібно зважати. Як для нас, так і для Копенгагена ціль одна — прохід до наступного раунду», — зазначив наставник.

Нагадаємо, перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Поліссям і Копенгагеном завершився внічию — 3:3.

Матч-відповідь відбудеться 29 липня в Данії. Початок зустрічі — о 20:00 за київським часом.

У разі перемоги Полісся зустрінеться з переможцем пари Дебрецен (Угорщина) — Пюнік (Вірменія).

Раніше Руслан Ротань оцінив готовність Полісся до вирішальної гри в Лізі конференцій.