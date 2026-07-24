Свій новий єврокубковий сезон житомирське Полісся розпочало у словацьких Кошицях. Саме це місто стало домівкою української команди в турнірі.

В гості до Полісся приїхав Копенгаген. Клуб, який ми частіше звикли бачити у Лізі чемпіонів. Тому й не дивно, що у букмекерів данці були явними фаворитами зустрічі. Проте задоволені вони мають бути і нічиєю.

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На поле команди вийшли під український патріотичний хіт «Ой у лузі червона калина».

А ультрас Копенгагена вивісили баннер в підтримку України.

Фото: ФК Полісся

А далі був холодний душ для житомирських «вовків». Ледь не в першій атаці Роберт потужно вистрілив у дальню «дев'ятку».

З нокдауна Полісся вийшло моментально, коли в наступній атаці зрівняло рахунок, відзначився Краснопір.

А потім Федор відсвяткував свій день народження голом.

На перерву Полісся йшло ведучи у рахунку — 2:1. На трибунах команду підтримував і колишній чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Коли гравці йшли в роздягальню з віп-ложі Усик щось емоційно вигукнув у сторону футболістів і помахав кулаком.

Це подіяло на Копенгаген, який розпочав активно другий тайм і Роберт оформив дубль.

Далі у Полісся було купа моментів, але знову забив Копенгаген. Відзначився Мадсен. Проте останнє слово було таки за Житомиром. Філіппов поставив крапку в матчі - 3:3.

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Після фінального свистка футболісти Полісся спершу пішли до ультрас Копенгагена і подякували за підтримку України. Подякував після матчу данським вболівальникам і головний тренер Полісся Руслан Ротань.

«Якщо брати сьогодні загалом гру, то це переможна гра. Сьогодні ми повинні були впевнено вигравати. Через тиждень вже буде інший матч. Це буде бій, на який ми повинні бути налаштовані як мужики», — підсумував поєдинок Ротань.

«Ви, хлопці, неймовірні. Офігенна гра, емоції. Будьте сміливіші і впевненіші», — це вже побажання команді від Усика.

До речі, з українським боксером на стадіоні фотографувалися не тільки фанати, але і представники данського клубу.

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29 липня в Копенгагені команди зустрінуться ще раз. Там і визначать, кто піде далі боротися за загальний етап Ліги конференцій, а для кого єврокубковий сезон завершиться.