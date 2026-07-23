У четвер, 23 липня, відбудеться перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Житомирське Полісся на номінально домашньому полі в Кошицях приймає данський Копенгаген. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Матч Полісся — Копенгаген можна буде переглянути в Україні на платформі MEGOGO.

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Букмекери зробили прогноз на матч Полісся — Копенгаген. У конторах такі коефіцієнти на гру: перемога Полісся — 3,87, нічия — 3,74, перемога Копенгагена — 1,92. Котирування на вихід до наступного раунду Ліги конференцій: Полісся — 3,60, Копенгаген — 1,29.

Раніше ми розповідали, як Полісся пройшло шлях від занепаду до єврокубків.